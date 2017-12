Uno de los heridos en la represión será operado por fractura de cráneo

Un hombre que participó el pasado jueves de la marcha en contra de la reforma previsional deberá ser operado "de urgencia" el próximo lunes como consecuencia de una fractura de cráneo provocada por el golpe de una granada de gas lacrimógeno en su cabeza.

"Fui a manifestarme, no a tirar piedras, y me rompieron la cabeza", se quejó Ariel Serrano, el manifestante que fue herido durante los incidentes que se registraron en las inmediaciones del Congreso.

En diálogo con FM La Patriada, el hombre contó que una granada de gas lacrimógeno lanzada por efectivos de la Gendarmería Nacional le "fracturó el cráneo".

"Me fracturaron el cráneo y me tienen que operar el lunes de urgencia", agregó Serrano, quien fue internado luego que se descompensara en la calle.

El manifestante criticó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y aseguró que "mandó a cazar gente que estaba manifestándose pacíficamente".

Serrano, militante del Movimiento Teresa Rodríguez de Almirante Brown, señaló: "Yo no soy cristinista ni macrista, pero nos están matando a los pobres. El jueves nos cazaron como animales. Que el Gobierno afloje con este ajuste", concluyó.

“Yo estaba a cuatro cuadras de las vallas, ni siquiera estaba frente al Congreso cuando se produjeron los incidentes”, contó.

Agregó que “fui como luchador por lo injusto de este proyecto contra nuestros abuelos”. El impacto de la granada “me rompió un hueso y tuve leve pérdida de sangre en la cabeza”. La lesión lo descompensó. Los médicos indicaron que debía ser operado a la brevedad, pero consiguió turno recién para primera hora del lunes.

Fuente: agencia NA y Página12.