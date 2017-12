Twitter aplicó una nueva etapa en su política de uso y bloqueó miles de perfiles

Twitter inició una nueva etapa de aplicación de su política de uso. Por ello, en las últimas horas bloqueó miles de perfiles que no cumplen con requerimientos mínimos o que han infringido normas establecidas por la red social.

Según confirmaron a Télam desde el equipo de comunicación de Twitter en Argentina "la plataforma anunció un cambio en sus reglas sobre el abuso y la conducta de odio, así como sobre la violencia, el comportamiento abusivo y el spam" que se está aplicando en etapas desde octubre pasado.

En el calendario de acciones publicado por Twitter en noviembre, se adelantaba que desde el 12 y hasta el 18 de diciembre se "harían cumplir nuevas políticas" que incluyen "no permitir personas con nombres de usuarios o biografías" que violen las normas contra la violencia.

También que se bloquearán perfiles que porten imágenes "de odio" en los avatares y aquellos que "glorifiquen" actos de violencia asociables a "la muerte o el daño físico".

Por ello, esta mañana muchos usuarios afirmaron que se trataba de una acción contra trolls que usan la red para agredir o cuentas bots que automáticamente replican esos comentarios de odio.

Twitter afirmó que cada usuario bloqueado recibirá una comunicación en la que se le informará cuál fue el motivo del bloqueo y si podrá o no recuperar la cuenta.