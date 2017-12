Ortiz conquistó Cochabamba

Días atrás, en la localidad boliviana de Cochabamba, se disputó la final de la Confederación Sudamericana de triatlón donde un salteño fue el gran protagonista en la categoría 30-34 y trepó a lo más alto del podio.

Se trata del triatleta -y geólogo- Agustín Ortiz, quien contó a El Tribuno sobre su logro a más de 2.800 metros de altura, después de haber terminado en tercer lugar en la primera fecha y sin posibilidades de viajar a la segunda en Ecuador, por cuestiones económicas. En Bolivia tuvo su revancha.

“La primera fecha se llevó a cabo en Formosa, en septiembre y ahí fui tercero, donde participaron muchos triatletas del país, como así también de Paraguay y Chile”.

“La segunda fue en Puerto López, en Ecuador, pero no tenía dinero para solventarme el viaje, así que no estuve presente”, agregó el salteño.

Debido a su ubicación en la primera fecha, Ortiz clasificó a Cochabamba.

“Gané mi categoría (de 30 a 34 años) y por la sumatoria de puntos salí campeón”. En esta oportunidad tuvo que medirse ante sus pares de Ecuador, Bolivia y varios argentinos.

Agustín hoy tiene 31 años y el triatlón le significa entre un hobby y una profesión. Desde lo económico vive en base a sus estudios, pero no se da por vencido.

“Antes era nadador, hasta los 18 años y dejé por los estudios. El triatlón llegó el año que me estaba recibiendo, en 2011”, sostuvo y ahora va por más.