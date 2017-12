Ingeniería en Perforación, la carrera que asegura una salida laboral

Si bien la industria petrolera en la región no pasa por su mejor momento, en regiones hidrocarburíferas como Vaca Muerta, los egresados de Tartagal consiguen un trabajo bien remunerado. Empresas como YPF realizan relevamientos con el objetivo de llevarse personal, y otras empresas como Tecpetrol los ayuda -mediante un programa de apoyo a la educación- a preparar la tesis para ser ingenieros.

Pero como lo explica el doctor Nahuel Salvo, profesor de la sede, quien dicta la asignatura Mecánica de Fluidos, "un técnico o ingeniero en Perforación no solo puede trabajar en el petróleo donde por cierto los sueldos son los mejores, sino en cualquier minera o en otra actividad que implique perforar debajo de la tierra".

Salvo, licenciado en Física, con una maestría en Métodos Numéricos realizada en Barcelona y un doctorado en ciencias de energías renovables, detalló: "Esta carrera se abrió en la época de YPF como tecnicatura y cuando se comenzó a dictar ingeniería el inconveniente era que no habían profesores. En el caso de la materia que yo dicto, que es una asignatura crucial dentro de la carrera, como no había en sus inicios quien la dictara comencé a venir por extensión de funciones; luego de ganar un concurso me radiqué en Tartagal. Es una materia de tercer año por lo que tengo alrededor de 140 alumnos; en las de primer año los estudiantes superan los 350, de manera que si se suman los alumnos de los diferentes años estamos hablando de muchos estudiantes de una región de frontera, difícil de por sí. La presencia de la Sede Tartagal de la UNSa no solo la carrera ing. en Perforación es fundamental porque le da la posibilidad a que muchos, no solo jóvenes, puedan acceder a obtener su título universitario".

La inserción en el trabajo

Salvo explicó que "en la zona la actividad petrolera en la actualidad es escasa pero en el país y en el mundo es importante por lo que los alumnos que se reciben como técnicos o ingenieros en perforación tienen muchas posibilidades laborales, más aún tomando en cuenta que no solo pueden trabajar en esta actividad sino también en mineras y en cualquier actividad que implique perforar la tierra como entubar cualquier instalación o hacer un túnel debajo de un cerro; en todas esas operaciones necesariamente tiene que haber un ingeniero en perforación. Lo ideal por una cuestión de salarios sería la actividad de los hidrocarburos pero las opciones son muchas. La carrera en Tartagal tiene muchos años, está bien afianzada y el único inconveniente que no tiene que ver con lo académico pasaría solamente por una cuestión de índole presupuestaria".

Pero el otro problema que se les presenta a los estudiantes de la zona donde las necesidades de trabajo son tan acuciantes es que "aquel a quien le falta una materia para ser técnico y le ofrecen un trabajo , no lo piensa dos veces y se va a trabajar, lo que atenta contra la obtención de sus títulos universitarios. Ese es todo un tema y si bien no estamos en el momento de mayor demanda laboral, YPF estuvo la semana pasada buscando gente; no nos quedó del todo claro si era para trabajar o para armar una base de datos pero de todos modos estuvieron en la sede".

Aún así, se trata de una de las pocas carreras a la que las empresas llegan para buscar personal cuando habitualmente suele ser al revés ya que son los jóvenes profesionales los que buscan su primera oportunidad en las empresas.

El problema del norte

El docente consideró que "el tema del petróleo tiene en el mundo una influencia política sustancial y lo que sucede en muchos países del mundo como Irán, Irak o Venezuela tiene mucho que ver con el tema del petróleo. En Argentina, afortunadamente, producimos gas y petróleo y las importaciones son escasas; con respecto a las energías renovables dentro de la matriz energética de nuestro país es más escasa aún aunque se creó en el norte el centro regional de energía solar y en el sur el de energía eólica. En la región y por lo que explican los geólogos el problema principal es que para perforar en busca de gas y de petróleo, hay que enfrentarse con rocas muy duras y hacer perforaciones a más de 4.000 metros. Hoy se habla mucho de las perforaciones no convencionales y de hecho se puede seguir buscando más gas y más petróleo; pero el problema más acuciante para la perforación es el agua por lo que, en mi opinión, para que las empresas produzcan gas antes habría que pedirles que perforen pozos de agua para solucionar lo más urgente".