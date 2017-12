Nuevas reglas: Twitter contra la violencia y el acoso on line

Twitter suele ser el ámbito preferido de los trolls para expresar su odio virtual. Muchos recurren a la plataforma para orquestar ataques dirigidos a diferentes usuarios y propician un acoso virtual que llevó a Twitter a endurecer las reglas de juego.

Desde octubre pasado, la red social fue implementando diferentes estrategias para mejorar la convivencia en ese espacio virtual. En los últimos días, miles de perfiles fueron bloqueados por no cumplir con los requerimientos del sitio. Requerimientos que son cada vez más específicas y que buscan desalentar actos de odio y violencia.

Entre el 12 y 18 de este mes se implementaron nuevas políticas en lo que se refiere a la denuncia de contenido abusivo: a quienes reporten este tipo de situaciones se le informará cuando se tome una acción en consecuencia y se especificará qué norma se está infringiendo en el acto denunciado.

A la hora de recibir denuncias, la red social establecerá qué tipo de interacciones hubo entre la cuenta denunciante y la denunciada para determinar si ese intercambio fue consensuado o no.

Esto le permitirá a la empresa saber cómo actuar ante la denuncia de terceros sobre diálogos virtuales que, en principio, podrían ser considerados abusivos.

En definitiva, los cambios que comenzaron a implementar son los siguientes:

* No se permitirá tener un nombre de usuario o una biografía donde se empleen términos o conceptos que violen las normas sobre comportamiento abusivo o la incitación a la violencia.

* Se impedirá el uso de avatares o fotos en el encabezado del perfil que incluyan imágenes o símbolos de odio.

* Se penalizarán aquellas cuentas que tengan una vinculación a organizaciones que, ya sea por sus principios o actividades- tanto dentro como fuera de la plataforma-, utilicen o promocionen la violencia contra civiles para beneficiar sus causas.

* No se permitirá difundir contenido que glorifique o justifique actos de violencia que deriven en un daño físico grave o la muerte de alguien.

Además de la implementación de las normas que se mencionaron, en el blog de la compañía hay algunas definiciones claras en relación a las reglas de convivencia del sitio.

“El contexto es relevante al evaluar los comportamientos abusivos y determinar las medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento de las políticas”, se destaca en el blog de Twitter.

Algunos de los factores que se tendrán en cuenta a la hora de determinar si un comportamiento es abusivo es si está dirigido a una persona o grupo de personas determinado; si el denunciante es el destinatario del abuso o un testigo de esta situación y por último, si el comportamiento tiene relevancia periodística y es de interés público genuino.

Violencia y daños físicos

Además de lo anterior, “no se podrá hacer amenazas de violencia específicas ni expresar el deseo de que una persona o un grupo de personas sufran daños físicos, enfermedades o la muerte. Esto incluye, entre otras cosas, amenazar con actos de terrorismo o promover el terrorismo”, se destaca en el blog de la compañía.

En este sentido tampoco se pueden promover el suicidio y autolesiones ni la explotación sexual infantil en ninguna de sus formas.

No se permite participar en situaciones de acoso dirigidas a una persona así como tampoco incitar a otros a hacerlo. Dentro de la concepción de comportamiento abusivo se incluye el acoso y las acciones tendientes a intimidar o silenciar la voz de otras personas.

“No puedes comportarte de forma abusiva hacia otra persona enviándole contenido sexual no deseado, cosificándola sexualmente o adoptando otros comportamientos sexuales inapropiados”, indicó.

Y remarca que no está permitido acosar, amenazar o fomentar la violencia por pensar o tener creencias diferentes.