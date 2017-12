José Luis Villán asumió como jefe interino de la Armada

El vicealmirante José Luis Villán asumió hoy de manera interina como nuevo jefe de la Armada, luego de la salida de Marcelo Srur como consecuencia de la crisis generada por la desaparición del submarino ARA San Juan.

El acto de asunción se llevó a cabo en el Edificio Libertad y contó con la presencia del secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Horacio Aldo Chighizola; así como también almirantes, oficiales superiores, oficiales jefes y subalternos y suboficiales.

Cordobés de 57 años, Villán realizó en 1981 el viaje de instrucción a bordo de la Fragata Libertad y a lo largo de su carrera se desempeñó como director de Planes y de Relaciones Institucionales de la Armada; así como también agregado naval y de Defensa en Brasil; y subjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Armadas.

De esta manera, el nuevo jefe de la Armada se desempeñará de manera interina en el cargo para suceder a Srur, quien había sido desplazado la semana pasada como consecuencia del malestar que generó en el Gobierno el manejo de la desaparición del submarino ARA San Juan.

En ese sentido, este martes el Gobierno había oficializado a través del decreto 1051 el "pase a situación de retiro obligatorio" de Srur, quien no podrá volver a participar de un acto naval, usar el uniforme, trabajar para la fuerza ni siquiera como docente, tal como establece la legislación vigente.

"En tanto y en cuanto a mí no me releven, voy a seguir en la función", había subrayado el desplazado almirante.

La embarcación desapareció el pasado 15 de noviembre, luego de haber partido desde Ushuaia con destino al Apostadero Naval de Mar del Plata.

En medio del trayecto, el submarino sufrió un accidente y, según los reportes de distintos organismos internacionales, se registró "un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión".

Tras esa información, la Armada había decidido terminar la etapa de "búsqueda y rescate" de los 44 tripulantes para así sólo dedicarse a la "búsqueda" de la nave.