ARA San Juan: un sumergible ruso inspeccionará el objeto detectado a 477 metros de profundidad

El vocero de la Armada, Enrique Balbi, confirmó hoy que durante la jornada se utilizará un "vehículo sumergible remoto", más conocido como Pantera Plus, para explorar un "contacto" detectado a 477 metros de profundidad en el lecho marino en el marco de la búsqueda del submarino ARA San Juan.

El objeto de más de "sesenta metros" de longitud fue detectado por el buque Angelescu y que ahora con tecnología submarina se buscará "visualizar el contacto para ver si corresponde o no al submarino San Juan", precisó.

Según dijo Balbi, el sumergible ruso Pantera Plus se sumergirá desde el buque Islas Malvinas que ya se encuentra en la zona de búsqueda y aunque evaluó que si bien "no es una tarea fácil" no descartó que haya novedades durante la jornada.

Las tareas con el sumergible

Hoy será la primera vez que el sumergible ruso Pantera Plus descienda para intentar hacer contacto visual con un rastro. "Si llega a haber alguna novedad lo vamos a hacer llegar" a través de un comunicado de prensa, aseguró el portavoz de la Armada.

Según consigna Clarín, Balbi detalló que ya se encuentran realizando "la calibración del equipo en el agua para durante el día acceder y tratar de visualizar el contacto para ver si corresponde o no al submarino San Juan". Y aclaró que "no es una tarea fácil", aunque destacó que cuentan con "buena tecnología". "Hay que mantener la vertical del buque de apoyo" del minisubmarino, que se ubica en la superficie justo en el punto de descenso.

El vocero de la Armada ratificó que también se analizan otros "tres contactos" que están a mayor profundidad y a "40 millas desde el punto detectado por el Angelescu, en el sector noreste" de la zona de búsqueda.



Para avanzar sobre el análisis de esos contactos, precisó que arribó al país "otro instrumental que Estados Unidos va a facilitar", que ya está en Argentina y que "llega hasta 6 mil metros" de profundidad.

Balbi afirmó que si se detecta al submarino ARA San Juan en el lecho marino, "no está previsto" que se proceda al rescate de los cuerpos de los tripulantes. "No está previsto cuando ya no es compatible con la vida humana".

El vocero indicó durante una conferencia de prensa que "todo va a depender de localizarlo (al submarino), evaluar todos los contactos" detectados y "en función de lo que indique este equipamiento uno ve en qué condiciones está el submarino".

El militar ratificó que la decisión de terminar con la fase de rescate de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan se tomó a partir de un "riguroso análisis" de todos los "datos" disponibles, que "impiden sostener un escenario compatible con la vida humana".

"El ambiente extremo, el tiempo transcurrido y la falta de cualquier evidencia impiden sostener un escenario compatible con la vida humana", señaló Balbi.

El vocero señaló que se trata de "momentos de tremenda congoja que invade a todos los argentinos" y que en ese contexto la Armada "ratifica categóricamente dos compromisos": "seguir con la búsqueda del submarino San Juan en el lecho marino hasta agotar todos los medios" y "acompañar a los familiares" de los tripulantes sin "límite de tiempo".