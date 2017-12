La ONU denunció que más de 40 millones de personas viven en la esclavitud

En el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, un flagelo que muchos creen desterrado, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, instó a tomar acciones y convertir a la esclavitud en “cosa del pasado”.

En el marco de la conmemoración, Guterres indicó a través de su cuenta de Twitter que al menos unos 40 millones de personas viven en esa condición.

An estimated 40 million people live in enslavement. We must all act to make slavery a thing of the past.https://t.co/nQKjAAkJY2#EndSlavery