Los vecinos de San Luis están sin agua desde hace cuatro días

Los vecinos de la localidad de San Luis están desesperados. A las altas temperaturas se le suma que desde hace cuatro días están sin agua. "No sabemos qué hacer. La situación es angustiante. Cuando se nos acaba el agua que tenemos almacenada en el tanque, comienza a tornarse muy complicada la vida diaria". Así lo hizo saber Carolina, quien se comunicó vía WhatsApp con El Tribuno.

No fue la única. Otros vecinos de la localidad también se comunicaron para dar a conocer su situación. “Hace un mes empezaron los cortes intermitentes y el agua de la canilla salía turbia, pero el viernes pasado, por la noche, mi hijo me dijo: ‘Mamá empezó a salir chocolatada del caño‘. Salía totalmente sucia. El domingo la cortaron hasta ahora, y seguimos sin servicio”, contó Rita Costello, una vecina de Valle Hermoso.

La mujer tiene que acudir constantemente a una estación de GNC cercana a su hogar para comprar bidones de agua.

“Hicimos muchísimos reclamos a Aguas del Norte, al Ente Regulador. Tenemos los números de reclamos y siempre nos contestan lo mismo, que van a solucionar cuanto antes, que todo se debe a las lluvias”, recalcó.

“Yo tengo dos familiares adultos mayores con movilidad reducida. Todos los vecinos resultamos perjudicados. La factura llega de forma mensual, religiosamente y no nos merman el monto por esta situación. No hay ninguna diferencia. Pedimos que restablezcan el servicio como corresponde o que al menos nos manden el camión cisterna”, añadió.

“Pensamos en manifestarnos sobre la ruta, como ya lo hicimos una vez, hace bastante tiempo, cuando pedimos que se respeten nuestros derechos como ciudadanos y consumidores”, finalizó la mujer.

Otros vecinos de la zona confirmaron que "ni siquiera pasa el camión cisterna, al menos para que tengamos agua para el baño. Ya no sabemos qué hacer ni hasta cuando seguiremos así"

En la localidad de La Merced Chica los vecinos también señalaron que el agua es escasa y, en general, sale sucia.

A ellos se sumaron los pobladores de Campo Quijano, quienes en la red social Facebook, publicaron reclamos con fotografías de agua turbia. “¿Alguien sabe cuando volverá a salir limpia? Hace tres días que estamos así. Estoy cansada”, sostuvo María Corral.