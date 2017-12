Mentesana, por tercera vez en Gimnasia y Tiro

El presidente de Gimnasia y Tiro continuará en el cargo por dos años más. “En 115 años no tuvimos los planos del club”, destacó el dirigente, que hizo un balance y habló de la creación del colegio, entre otras obras.

Marcelo Mentesana renovó su mandato en Gimnasia y Tiro durante una asamblea y prolongó su cargo como presidente por dos años más. La máxima autoridad del millonario comenzó ayer su tercer ciclo en el club de calle Vicente López.

“Estoy contento por poder cumplir con los actos formales del estatuto, primero con una asamblea ordinaria, que se hizo en tiempo y forma, más la rendición de los balances a los socios y presenté el presupuesto para el próximo año”, expresó Mentesana, orgulloso en poder continuar como mandatario principal del albo.

El club tuvo un gran cambio desde que el titular albiceleste, junto a sus pares, tomó las riendas en el 2013. Fue muy complejo tratar de equilibrar la economía, algo que con el tiempo se pudo, aunque resta mucho por hacer. “El club está bien, los socios nos acompañan y muchos dirigentes trabajan, es importante porque no es tan fácil trabajar ‘ad honorem’ en cada una de las disciplinas”, destacó la máxima autoridad del millonario.

Uno de los logros más importante para Mentesana fue: “En 115 años de historia no teníamos los planos del club, hoy ya lo tenemos. Eso era un requisito indispensable para la habilitación del colegio, en la que venimos trabajando hace unos años. Está todo presentado en el Consejo Deliberante”, dijo con optimismo Marcelo, teniendo en cuenta que se dio un paso importante para cumplir un anhelo.

En cuanto a la infraestructura del club, el crecimiento fue notorio: “En la sede se terminaron los vestuarios nuevos, estamos terminando dos canchas de Fútbol 5 que tendrán iluminación con led, solo queda por hacer algunos retoques para ponerlas en marcha”, explicó y luego agregó: “También trabajamos en tres canchas de squash, terminamos de techar la de vóley y remodelando el ingreso al club”, destacó el presidente, sobre algunas de obras en las que trabajan.

“Estar al frente de Gimnasia es un orgullo, poder devolver un poco de lo que me dio este club. Seguimos por el apoyo de los socios, generamos alguna actividad y nos acompaña, es un golpe de confianza muy grande a la gestión”, valoró Mentesana.

El titular de Gimnasia y Tiro tuvo palabras de elogios para con Juan Carlos Ibire, un hombre de la casa que venía cumpliendo funciones en el departamento de fútbol y que ahora pasó a ser el vicepresidente segundo: “Es un dirigente que viene trabajando con mucho compromiso y tiempo de dedicación, es muy útil. El poder renovar la comisión directiva con gente joven está bueno pensando en el futuro”, explicó el titular albo.

Marcelo Mentesana comenzó así su tercer mandato en Gimnasia y Tiro, y va por más.