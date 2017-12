Quejas de vecinos por el mal estado del agua en la zona oeste

En la localidad de San Luis no había servicio. En tanto, en los barrios San Rafael, Atocha II y El Paraíso el agua de la canilla sale con partículas blancas. Los residentes aseguran que sus hijos sufrieron malestares estomacales.

Vecinos de los barrios San Rafael, Atocha II y el asentamiento El Paraíso manifestaron su malestar e indignación por el mal estado del agua potable, mientras que residentes de San Luis y la localidad de Campo Quijano también expresaron su enojo, ya que desde el domingo pasado no cuentan con el servicio de agua potable.

"El agua de la canilla sale sucia, con unas partículas blancas. Si te servís un vaso, después de un rato, las partículas se asientan en el fondo, pero igual nosotros no la tomamos. Preferimos comprar bidones de agua mineral, por las dudas", expresó a El Tribuno Francisco Ibáñez, un joven comerciante que reside en la manzana K del barrio San Rafael, en la zona oeste, en el límite geográfico de Salta con San Lorenzo.

Raúl Castaño, vecino del barrio Atocha II, contiguo a San Rafael, manifestó: "Yo pensé en hacer analizar el agua pero por falta de dinero no lo hice. Creo que lo ideal sería examinar muestras porque hace aproximadamente dos meses que sale blancuzca. No es algo de ahora, del tiempo de lluvias, viene de antes. Después de la tormenta del domingo si se notaba el agua más oscura, marrón, pero el problema es de larga data".

El hombre contó que en su hogar, él y sus familiares hacen hervir el agua antes de tomarla. "Mis chicos han tenido malestares estomacales y granitos en la piel y no sabemos a qué atribuirlos realmente. No podemos afirmar categóricamente que sea por el agua, pero es una posibilidad", agregó.

"El personal de Aguas del Norte no se hace ver por acá, pese a que también hay pérdidas de agua, pozos por todas partes, nunca los vi. Ya que todos los meses recibimos las boletas del servicio, le pido a la empresa que tome cartas en el asunto y que el Gobierno también interceda para que purifiquen bien el agua y para que no estemos consumiendo lo que estamos consumiendo", señaló.

Mercedes Huanca, otra vecina de la zona, aseguró: "El lunes, a las 7 de la mañana, abrí la canilla para lavarme la cara, los dientes y el agua parecía lavandina. Tenía olor fuerte y un sabor horrible".

"Yo no dejo que mis hijos tomen agua directo del caño. Hace poco compré un purificador, que no salió nada barato, porque no confío en el estado del agua", manifestó.

"Quisiera que las autoridades correspondientes nos digan la verdad. Si están teniendo dificultades para potabilizar, tenemos que saberlo. Algún bromatólogo debería intervenir. Si el agua está contaminada tienen que informarlo porque estarían perjudicando a muchos niños. Los niños tienen defensas bajas y necesitan agua saludable", sostuvo.

En tanto, Soledad Arias, una joven madre, ama de casa y residente en el El Paraíso, explicó: "Si llenás una botella con agua, se ve toda blanca pero después de un rato se asienta todo y queda clara. Otras veces el agua de la canilla sale marrón, como chocolate. Tienen que regularizar la situación porque los chicos se pueden enfermar. Tengo seis hijos y algunos tuvieron diarrea en los últimos días así que ahora tomamos agua mineral".

En la red social Facebook, vecinos de Campo Quijano también publicaron reclamos con fotografías de agua turbia. "¿Alguien sabe cuando volverá a salir limpia? Hace tres días que estamos así. Estoy cansada", sostuvo María Corral, una vecina.

Sin servicio

En tanto, residentes de San Luis se comunicaron ayer por la tarde con El Tribuno para dar a conocer la situación que les toca atravesar. "Hace un mes empezaron los cortes intermitentes y el agua de la canilla salía turbia pero el viernes pasado, por la noche, mi hijo me dijo: "Mamá empezó a salir chocolatada del caño'. Salía totalmente sucia. El domingo la cortaron hasta ahora (por ayer), que seguimos sin servicio", contó Rita Costello, una vecina de Valle Hermoso.

La mujer tiene que acudir constantemente a una estación de GNC cercana a su hogar para comprar bidones de agua.

"Hicimos muchísimos reclamos a Aguas del Norte, al Ente Regulador. Tenemos los números de reclamos y siempre nos contestan lo mismo, que van a solucionar cuanto antes, que todo se debe a las lluvias", recalcó.

"Yo tengo dos familiares adultos mayores con movilidad reducida. Todos los vecinos resultamos perjudicados. La factura llega de forma mensual, religiosamente y no nos merman el monto por esta situación. No hay ninguna diferencia. Pedimos que restablezcan el servicio como corresponde o que al menos nos manden el camión cisterna", añadió.

"Pensamos en manifestarnos sobre la ruta, como ya lo hicimos una vez, hace bastante tiempo, cuando pedimos que se respeten nuestros derechos como ciudadanos y consumidores", finalizó la mujer.