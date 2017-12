“Los jubilados pierden con  esta ley que sacó el Gobierno”

Christian Hernan González D’Alessandro, es también director del Instituto de Derecho de las Personas Mayores y Políticas Gerontológicas del Colegio de Abogados de Morón. Desde un primer momento trazó un análisis crítico del proyecto oficialista sobre la reforma previsional que recientemente se aprobó en Diputados.

En una entrevista con El Tribuno, respondió sobre varios interrogantes que hoy preocupan al sector pasivo y a muchos sectores que se sienten perjudicados.

En base a su experiencia, ¿esta ley es buena para los jubilados?

La ley no es nada buena. Quita el derecho a 17 millones de personas vulnerables a cobrar un haber pseudo digno a uno nada digno. Con la ley de movilidad existente hasta ahora, el jubilado no estaba bien. No era “la ley”, pero fue buena en parte y sirvió mucho a quienes, hasta el momento previo a su sanción, solamente veían como a los únicos que se les aumentaba, eran los de la mínima y al arbitrio del gobierno de turno.

¿Ganan o pierden?

Los jubilados, claramente, con esta ley pierden. Los análisis dan cuenta que al finalizar el 2018 el jubilado de la mínima perdería arriba de los 4.550 pesos y el que más gana más pierde. En marzo del año próximo los más de 3 millones de jubilados de haberes mínimos en vez de cobrar 8.296 van a percibir unos 7.660 pesos, o sea un robo a mano armada, tal como fue aprobada.

¿Qué les aconsejaría en este caso?

Es muy difícil recomendar qué se puede hacer porque dependerá de los ingresos del jubilado y de la situación particular de cada uno, pero sí, seguramente, tendrán la vía judicial habilitada sea por recurso de amparo o por la propia vía del reajuste de haberes. Ya empezaron las demandas de muchos que se sienten afectados.

¿Considera que es inconstitucional?

La norma sancionada es claramente inconstitucional. Viola los principios de nuestra carta magna que reconocen la progresividad, la solidaridad, la proporcionalidad, la igualdad, la no discriminación, la justicia y equidad social, violando preceptos supra constitucionales como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y otros que determinan que los derechos deben ser jerarquizados en vez de socavados.

¿Cree que las provincias fueron presionadas para arreglar?

No puedo afirmar que las provincias fueron amenazadas, pero sí es dudosa y lamentable su aval en este pedido incomprensible del Gobierno nacional que perjudicará el bolsillo de la sociedad entera y repercutiendo en el consumo, ya que a quienes se le quita plata es al pobre que consume todo porque no tiene capacidad de ahorro.

¿Qué opinión tiene sobre la prórroga de la edad jubilatoria?

La opción en la edad jubilatoria es una ruin mentira. De opcional no tiene nada. Obligará al trabajador a seguir cumpliendo tareas hasta los 70 años para poder conseguir un haber, incluso, inferior al que consiguiera si se jubilara hoy. La tasa de sustitución, esto es la posibilidad de mantener el mismo nivel de vida que lo hacia en su vida laboral, bajará de un 50 o 60 por ciento en bruto a un 35 a un 40 por ciento a más edad trabajada. Al jubilado le darán solo un 35 o 40 por ciento como sueldo en vez del 50 o 60 en bruto.