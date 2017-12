A dos años de la puesta en marcha del Plan Belgrano, con el que se anunció la renovación de 1.593 kilómetros de la red del Belgrano Cargas, en un plazo de 38 meses, están terminados 340 kilómetros de nuevas vías.

Los tramos finalizados se corresponden con la primera etapa del programa de recuperación ferroviaria, cuyas licitaciones se lanzaron a comienzos de 2016 y abarcaron a 11 tramos de Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe con un total de 535 kilómetros.

Los procesos licitatorios de la segunda etapa se adjudicaron en marzo último e incluyeron a otros siete tramos, con una longitud total de 500 kilómetros, en Salta, Jujuy y Santa Fe.

En septiembre, Trenes Argentinos anunció el inicio de los recambios de vías en 138 kilómetros del ramal C15 (entre Embarcación y la localidad jujeña de Chalicán); 219 kilómetros del C18 (entre Talavera y Pichanal) y otros 58 kilómetros del C12 (entre El Galpón y Joaquín V. González). Son, en total, 415 kilómetros que se encuentran en ejecución.

Las obras, contratadas con las empresas Ucsa, Construcciones Perfomar y Spavías Engenharia por $4.044 millones, apenas avanzaron en tres meses. Fuentes técnicas de la Adifse adjudicaron la lentitud de los trabajos a las constructoras que, por su parte, la atribuyeron a retrasos en los pagos de los anticipos financieros.

En la tercera y última etapa del plan de recuperación de las vías del Belgrano Cargas se programó el recambio de los 558 kilómetros de rieles que quedaron en suspenso, con la licitación 26/2017, en Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. De acuerdo con las cotizaciones más bajas que presentaron 16 grupos oferentes pasado el 31 de agosto, costaría $5.355 la renovación de los cinco tramos pendientes en los ramales C15 y C (Chalicán-

Rosario de la Frontera); C12 (Metán-Joaquín V. González); C8 (Rosario de la Frontera-Las Cejas); C (Las Cejas-Gobernador Nougués) y C28 (Gobernador Nougués-San Miguel de Tucumán).

En la recuperación de la red ferroviaria de trocha angosta, que conecta a las provincias del NOA y el NEA con las terminales portuarias de Santa Fe, se comprometió una inversión de 2.900 millones de dólares para recuperar las vías e incorporar 107 locomotoras y 3.500 vagones nuevos.

Las principales fuentes del financiamiento son los créditos tomados en China (CMEC) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Las obras avanzadas

En la provincia de Santa Fe está concluida la renovación de vías entre Timbúes y Coronda, con una extensión de 85 kilómetros. También está finalizado el tramo de Estación Naré hasta Santurce. Son 127 kilómetros. Desde Santurce hasta Las Breñas, en la provincia del Chaco, hay 380 kilómetros con trabajos avanzados.

En el territorio chaqueño, el reemplazo de vías está terminado entre Las Breñas y Pampa del Infierno (100 kilómetros). También entre Pampa del Infierno y Los Frentones (26 kilómetros). Desde Los Pirpintos (Santiago del Estero) hasta Taco Pozo (Chaco) está adelantada la instalación de otros 130 kilómetros de rieles. El reemplazo de vías entre Taco Pozo y la localidad salteña de Nuestra Señora de Talavera, sobre la ruta nacional 16, está casi concluido. Todas las obras fueron licitadas en la primera etapa del plan de recuperación de la red del Belgrano Cargas.

Casi 3 mil millones en fletes para llevar los granos al puerto

En la campaña 2016-2017, a productores de Salta les costó cerca de $2.900 millones llevar sus cosechas de soja, maíz y trigo a las terminales portuarias de Rosario (Santa Fe). El gigantesco gasto en fletes se reduciría en al menos un 40% si el ferrocarril Belgrano, el puerto chaqueño de Barranqueras y la hidrovía del Paraná pudieran aprovecharse en condiciones aceptables.

Aún sin poder contar con esas estratégicas herramientas, el agro de la región deberá afrontar en 2018 una suba en los fletes del orden del 25 al 30 %, según estimaron consultores de la Sociedad Rural de Salta.

La Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno) informó que en la anterior campaña los fletes representaron el 29% en la estructura de gastos de la soja, el 40,2% en el trigo y el 46,3% en el maíz. En promedio, el precio del transporte de granos en camión desde Salta hasta Rosario fue de 70 dólares por tonelada.

En la actualidad, menos del 5% de la producción de granos de la provincia llega a los puertos por ferrocarril. La red de trocha angosta, que en los tiempos de auge conectaba a 14 provincias con los puertos del litoral y Salta, en particular, con Chile y Bolivia, terminó en un estado calamitoso.

Muchos de los ramales de la región siguen inoperables y los que se utilizan apenas permiten a las formaciones del Belgrano Cargas circular a velocidades máximas de hasta 15 kilómetros. La velocidad no es el principal problema, sino la falta de confiabilidad del servicio. El sistema tiene 1,5 descarrilamientos por día y pocos cargadores están dispuestos a confiar el transporte de sus producciones ante semejante promedio de riesgo.

Las formaciones del Belgrano Cargas transportan actualmente menos de un millón de toneladas, principalmente desde las provincias del NOA. En la estatal Trenes Argentinos esperan que hacia 2020 la red de trocha angosta mueva al menos 4 millones de toneladas, un volumen que solo podrá alcanzarse si el servicio ferroviario recupera la confiabilidad perdida con los 1.600 kilómetros de vías nuevas que le permitirían operar, de modo seguro, con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora.

En los ramales de Salta aún no se vio un solo kilómetro de las nuevas vías licitadas en el marco del Plan Belgrano, por lo que el objetivo sigue lejos.