Milagro Sala: “A mí no me gusta la violencia”

La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, afirmó que la detención que más le “dolió en el alma” de todas las que se produjeron en el último tiempo contra dirigentes kirchneristas fue la del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini. Además negó las etiquetas de “violenta” y “corrupta” que le señalan algunos sectores políticos y judiciales.

“La detención que más me dolió en el alma fue la de Zannini. No lo conozco del cargo que él ocupaba, sino de militante, de inducir a los jóvenes que hay que trabajar, que hay que militar”, dijo la dirigente social.

En declaraciones a Radio 10, recordó que el exfuncionario kirchnerista, detenido el 7 de diciembre pasado en el marco de la causa por encubrimiento de la AMIA, también había sido privado de la libertad durante la última dictadura militar.

“Sabemos que en la época de los militares estuvo en la cárcel. Fue también hostigado políticamente, y hoy le toca de nuevo. Me hace acordar a la historia de mi marido, Raúl Noro, que también fue encarcelado en la época de Onganía, de Videla. Estuvo fue exiliado”, señaló Sala, que dijo haber sentido “indignación y bronca” cuando se enteró de la detención de Zannini.

Asimismo, indicó que “no se combate a los opositores encarcelándolos”, y advirtió que “eso genera más indignación y más bronca”.

Por último, Sala negó las etiquetas de “violenta” y “corrupta” que le señalan algunos sectores políticos y judiciales.

“A mí no me gusta la violencia. Por ahí a veces me caliento como cualquiera, pero las cosas de las que me acusan...me agarra mucha indignación. Yo he peleado contra la drogadicción, contra el maltrato, contra la corrupción”, afirmó.

El sábado pasado, la referente de la Tupac publicó una carta en la que pidió una “Navidad para todos, no para unos pocos” y saludó a los ex funcionarios y dirigentes detenidos.

En la carta escrita a mano desde el lugar en el que cumple con arresto domiciliario, titulada “Navidad para todos, no para unos pocos”, la dirigente jujeña expresó: “Hace dos años que Mauricio Macri es presidente y por segunda vez tenemos que reclamar una Navidad sin presos políticos”.