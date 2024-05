Buster, el perro que padece vitiligo y se hizo viral

La historia del perro Buster ha captado la atención de muchas personas en los últimos días. Y es que recientemente su dueño, quien vive con él en Oklahoma City (EE.UU.), compartió una imagen en la plataforma Reddit que muestra que su pelaje ha experimentado una extraña transformación producto de una enfermedad.

La situación conmovió a sus seguidores, quienes en su mayoría desconocían la patología que afecta a Buster.

El can nació negro, pero en un plazo de dos años y medio se volvió completamente blanco. Matt Smith -su propietario- explicó en la red social que su mascota padece de vitiligo, una patología que hace que algunas de las áreas de la piel pierdan su color natural lo que produce manchas blancas, ya que se produce un cambio de pigmentación de las células.

Esta afección es poco común en los seres humanos y hasta el momento no todos sabían que los animales también pueden contraerla.

mith publicó dos imágenes comparando el antes y el después de su perro. En la primera aparece de color negro y en la segunda se ve totalmente diferente. "Mi hijo Buster de cuatro años cambió completamente de negro a blanco en el transcurso de los últimos dos años y medio", escribió.

Y agregó: "Buster tiene la afección cutánea vitiligo: provoca la despigmentación de la piel (y del pelaje)". De inmediato, varios usuarios reaccionaron con sorpresa por este caso y otros tantos lo compararon con el cantante Michael Jackson, que también padecía de lo mismo. Según explicó Smith, su perro empezó a presentar manchas blancas en la barbilla y en la boca. Más tarde, estas se expandieron a todo su cuerpo.

"Se le fue cayendo el pelo negro y al crecer era ya blanco. Así que hubo un momento en el que se estaba calvo en algunas zonas, pero cuando le volvió a crecer su pelaje era blanco, fresco y esponjoso", indicó frente a las preguntas que le hicieron sus seguidores. Otra imagen que compartió el dueño de Buster en Reddit para mostrar el proceso de transformación de su mascota.

El vitiligo no es una enfermedad que cause dolencias en los perros y gatos, sino que simplemente su pelo cambia de color, pero no los afecta de otra manera. Algunas razas que pueden sufrir esta patología son los Rottweiler, los Dachshund y el pastor inglés.