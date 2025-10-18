Talleres vs. River, EN VIVO: el millonario gana en Córdoba, a la T le anularon un gol, mirá el minuto a minuto

inicia sesión o regístrate.
River le gana a Talleres de Córdoba 1 a 0 en el Mario Alberto Kempes. El equipo de Marcelo Gallardo logró abrir el marcador a los 37 minutos gracias a una jugada confusa que terminó con gol de Gonzalo Montiel, tras una gran proyección por izquierda de Milton Casco.
El lateral remató, Guido Herrera no pudo contener y el rebote quedó servido para el campeón del mundo, que empujó la pelota al fondo de la red.
Antes del tanto, el desarrollo había sido trabado y sin grandes emociones. Talleres presionó alto y generó algunos acercamientos, aunque sin claridad para inquietar a Franco Armani. River, por su parte, apostó a los remates de Salas como principal recurso ofensivo.
El partido se detuvo unos minutos en el inicio por un problema de comunicación del árbitro Ariel Penel con sus asistentes, y recién pasada la media hora empezaron a aparecer las primeras llegadas con peligro.
En el tramo final del primer tiempo, Lautaro Riveros debió dejar la cancha por una lesión e ingresó Casco, quien sería clave en el gol. Luego, el árbitro mostró varias tarjetas amarillas: primero a Riveros antes de su salida, luego al propio Casco y a Girotti y Martínez Quarta por una discusión.
Talleres llegó a empatar con un tanto de Augusto Schott, pero el VAR lo anuló por posición adelantada. Así, River se fue al entretiempo con una mínima diferencia en Córdoba.
Partido en desarrollo...