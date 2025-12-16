Clásico salteño en la Primera Nacional: Afirman que Gimnasia y Central se enfrentarán en 2026

Salta tendrá un clásico más que esperado en 2026: en la próxima temporada de la Primera Nacional, Gimnasia y Tiro y Central Norte se enfrentarán en los interzonales de la competencia que se sortea el próximo lunes. Si bien no se confirmó oficialmente, allegados a la Asociación del Fútbol Argentino y el propio vicepresidente del cuervo Héctor D' Francesco.

Cabe recordar que el albo y el cuervo jamás se midieron en la segunda categoría del fútbol argentino y si bien compartieron la Primera Nacional este año, el millonario integró la zona A y el azabache la zona B, pero no hubo interzonales (a diferencia de la temporada 2024, donde Gimnasia se cruzó con el lobo jujeño).

"Se avanza con el proyecto de agregar dos fechas de interzonales o clásicos para el torneo que se sorteará el próximo 22/12. Falta la aprobación del presidente de la AFA (Claudio Tapia) si acepta la inclusión o piensa alguna otra variante", indicó el lunes Eduardo Ramenzoni, periodista que cubre la categoría desde hace varias décadas y allegado al entorno de la entidad madre del fútbol nacional.

Este martes, en tanto, D' Francesco dialogó con el programa salteño Rumbo al Ascenso y sostuvo que "habrá clásico con hinchada visitante". Y también indicó que habrá un cuadrangular de verano antes del inicio del torneo.