Menos plástico y más bienestar: promo de 30% en purificadores de agua

La propuesta busca facilitar el acceso a agua purificada de red con servicio técnico y mantenimiento directo en el momento más importante para los salteños.

La empresa salteña Beber Agua Pura, referente en servicios de purificación de agua en red, lanzó una promoción por tiempo limitado que ofrece 30% de descuento por pago en efectivo en sus modelos de dispenser frío/calor, tanto de pie como de sobre mesada. La campaña estará vigente hasta agotar stock, y busca acercar una opción accesible y sustentable a hogares, comercios y oficinas que buscan reemplazar definitivamente el sistema tradicional de bidones.

“Cada equipo instalado significa menos residuos plásticos y más comodidad para las familias”, señalan desde la firma, que se distingue por ofrecer equipos de alta eficiencia con mantenimiento integral, asegurando agua pura, segura y de excelente sabor durante todo el año.

Además de su línea de dispensers y purificadores, Beber Agua Pura cuenta con su propia división técnica, Clínica del Sodero, una marca especializada en mantenimiento, reparación e instalación de equipos purificadores, que garantiza el correcto funcionamiento y la calidad del agua mediante controles con reactivos y protocolos propios de higiene.

La diferencia económica frente al sistema de bidones es notable: los equipos conectados a red eliminan los costos de reposición, el traslado de envases y los riesgos logísticos, ofreciendo un ahorro sostenido y una mejora ambiental significativa.

Con esta campaña, Beber Agua Pura reafirma su compromiso con el consumo responsable y el bienestar de sus clientes, consolidando su propuesta como el servicio más completo y confiable en purificación de agua de red en el norte argentino.

“Lanzamos esta promoción en el momento que más lo necesitan las familias salteñas: en verano el calor hace que dupliquemos el consumo de agua diaria, y por eso pensamos cómo beneficiar a nuestros clientes. Es una diferencia muy grande de precio por litro a favor del consumidor”, expresó Mercedes Padilla, directora de Beber Agua Pura, al presentar la campaña.

