Lie to me: el lenguaje no verbal de Gimena Accardi al hablar de la relación de Nico Vázquez y Dai Fernández

Gimena Accardi rompió el silencio sobre el incipiente romance entre su ex pareja, Nico Vázquez, y la actriz Dai Fernández. Si bien sus palabras fueron de buenos deseos y apoyo incondicional, un detalle en su lenguaje no verbal, casi imperceptible, contó una historia paralela y sembró la duda sobre sus verdaderos sentimientos respecto a la cronología de la nueva relación.

En un diálogo con Yanina Latorre, la actriz fue consultada directamente sobre si alguna vez había sospechado de un vínculo entre Vázquez y Fernández, quienes eran amigos y compañeros de trabajo. Su respuesta verbal fue categórica, pero su cuerpo pareció contradecirla.

Mientras respondía "No. Entiendo las especulaciones, es lógico... Pero no, para nada, nunca jamás sospeché. Y sé que es de ahora, bueno, quiero creer que es de ahora", un análisis detallado del video de la nota muestra cómo, sutilmente, su cabeza se ladea de un lado al otro en un claro gesto de negación.

¿Qué significa este gesto en el lenguaje no verbal?

En el estudio del lenguaje corporal, popularizado por series como "Lie to Me" (Miénteme), este tipo de contradicción entre lo que se dice y lo que el cuerpo expresa es una señal de alerta clave. Se conoce como incongruencia.

Cuando las palabras afirman algo pero el cuerpo realiza un gesto que significa lo contrario (en este caso, un "no" con la cabeza mientras se niega verbalmente una sospecha), los especialistas sugieren que el gesto no verbal suele reflejar el sentimiento o la creencia más genuina y subconsciente. Este movimiento involuntario podría indicar un conflicto interno, sugiriendo que, a pesar de sus palabras, una parte de ella no está del todo convencida de la versión de los hechos.

Las palabras de Accardi

Más allá de la lectura de su lenguaje corporal, Accardi se mostró entera y amable al referirse a la nueva pareja. "Si él está bien, yo estoy bien. Básicamente eso, le deseo lo mejor de todo corazón a él, a Dai", comenzó diciendo.

Sobre Fernández, no tuvo más que elogios: "No, no, no, Dai es un amor, es una divina, es hermosa, es talentosa. Siempre fueron muy amigos y entiendo que, obviamente, en la contención que ambos se estuvieron dando, que te puedas enamorar o sentir cosas. Y bien por ellos, me alegra".

Finalmente, confirmó que la relación de pareja con Vázquez está terminada, pero que mantienen un excelente vínculo. "Yo lo adoro, lo voy a adorar toda mi vida... el amor de pareja, por supuesto, sí, sí, se terminó. Pero tenemos un vínculo hermoso", concluyó, dejando una imagen de madurez y buenos términos, solo matizada por ese sutil pero revelador gesto de su cabeza.