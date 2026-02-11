Hubo una batalla campal con disparos y pedradas en la zona norte de Metán

Vecinos de la zona norte de San José de Metán se alarmaron al escuchar detonaciones de armas de fuego en una batalla campal que se produjo en la madrugada de hoy en el barrio Diógenes Zapata, que en medio de corridas y pedradas, luego se trasladó hacia el sector en el que funcionaba una curtiembre, en la Villa San José.



“Esto comenzó por el enfrentamiento que existe desde hace tiempo entre dos familias del barrio Diógenes Zapata y que ya está judicializado. Cuando llegaron los efectivos en los móviles policiales también fueron atacados a pedradas y se hicieron disparos de advertencia y persuasivos en lugares seguros”, confirmó a El Tribuno, el comisario general, Rodrigo Gustavo Cardozo, quien es el jefe del Distrito de Prevención 3 de la Policía de la provincia.



“No hubo detenidos porque las personas luego se dispersaron. Hemos invitado a las partes involucradas a radicar las denuncias correspondientes. Vamos a hacer un abordaje integral e interinstitucional para resolver el conflicto que tengo entendido que lleva mucho tiempo en ese lugar. En principio voy a mantener una reunión con los vecinos de la zona”, dijo Cardozo.



Los incidentes comenzaron a las 0.50 y se extendieron hasta las 3 de la mañana de hoy. Algunos vecinos confirmaron que también se generaron algunos inconvenientes por represalias a personas que venden estupefacientes en la zona norte de Metán.

“Si hubo armas vamos a trabajar para secuestrarlas, también continuaremos abordando la venta de drogas en la zona para hacer los procedimientos correspondientes”, remarcó Cardozo.