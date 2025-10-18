VIDEO. Otra genialidad de Lionel Messi en el Inter Miami frente a Nashville

Inter Miami atravesaba un primer tiempo complicado frente a Nashville, sin encontrar espacios ni claridad en el juego, hasta que Lionel Messi volvió a marcar la diferencia.

A los 35 minutos, en una de las pocas oportunidades en las que logró recibir de frente al arco, el capitán controló la pelota con clase, se deshizo de dos defensores y definió con un zurdazo rasante y ajustado al palo izquierdo, imposible para el arquero rival.

La acción nació en los pies de Jordi Alba, quien habilitó con precisión al rosarino. Messi se encargó del resto, firmando el 1-0 parcial y encendiendo al estadio. Hasta ese momento, Inter Miami se había sostenido en el partido gracias a las intervenciones clave del arquero Rocco Ríos Novo.

Sin embargo, la alegría duró poco: Nashville reaccionó sobre el final del primer tiempo y, con dos goles en pocos minutos, dio vuelta el resultado. De esta manera, Inter Miami se fue al descanso perdiendo 2-1, obligado a remontar en la segunda parte.

Con su tanto, Messi alcanzó los 887 goles en su carrera profesional, reafirmando su peso determinante incluso en los momentos más adversos.

Partido en desarrollo...