Senado en vivo: Cristina solicitó que se trate su desafuero

La senadora nacional Cristina Kirchner aseguró este mediodía que si la Cámara alta quiere tratar su desafuero, "no hace falta constituir ninguna comisión", a la vez que señaló que "hay desafueros que nunca han sido tratados".

"Para tratar el pedido de desafuero de (el juez federal Claudio) Bonadio no hace falta constituir ninguna comisión", sostuvo la expresidenta.

En el recinto de la Cámara alta, la líder de Unidad Ciudadana hizo uso de una cuestión de privilegio para referirse a su situación judicial e insistió en que el pedido hecho por el magistrado en el marco de la causa por presunto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA "puede ser tratado sin ningún despacho de comisión".

"La intencionalidad clara de decir que no se constituye la Comisión de Asuntos Constitucionales para evitar el tratamiento de mi desafuero es un argumento que a poco de explorar en él se derrumba. Esta Cámara con sus dos terceras partes puede tratar el desafuero y cualquier otra cuestión, porque así lo indica el reglamento", remarcó la referente opositora. Y agregó: "El argumento de que el peronismo, o Cristina, o el kirchnerismo quieren impedir la conformación de la Comisión de Asuntos Constitucionales...no".

"Hay desafueros que nunca han sido tratados. Hay un desafuero pedido para un senador de una provincia argentina desde 2016 por enriquecimiento ilícito", recordó Cristina Kirchner.

En lo que respecta al Memorándum con Irán la expresidenta dijo que: "Fue firmado de acuerdo a las atribuciones que marca la Constitución y fuera remitido al Parlamento para su tratamiento. Fue tratado, debatido y aprobado en sesiones públicas del Parlamento", sostuvo la expresidenta. Al hacer uso de una cuestión de privilegio, la líder de Unidad Ciudadana planteó que "la verdad es que llama la atención en todo caso si hay un juez o alguna jurisprudencia que constituye un delito a esto como también no hayan llamado a los legisladores que lo han aprobado". "Un Memorándum es un acto de carácter complejo que no sólo requiere la firma del titular del Poder Ejecutivo sino también la aprobación del Parlamento", remarcó. En ese sentido, la referente opositora recordó que "el juez (Daniel Rafecas) que había dictaminado que esto no era un delito porque era un acto no judiciable hoy está sometido a juicio político en el Consejo de la Magistratura". "Por esas casualidades de la vida es el mismo juez que la que la sobreseyó a usted por el Memorándum con Qatar, que nunca fue tratado por el Parlamento y no fue remitido tampoco", lanzó Cristina Kirchner, en un cruce directo a Michetti. Y concluyó: "Estas cosas son las que van constituyendo el lawfare, cuando una misma situación es tratada de una manera y cuando está del otro lado es tratada de otra manera".