El nuevo Concejo Deliberante derogó la ordenanza de presupuesto 2018

Un nuevo conflicto político y judicial se avizora en la localidad norteña de General Mosconi, en otros tiempos foco de las más violentas revueltas protagonizadas por piqueteros, pero también por algunos que en la actualidad ocupan cargos públicos.

Esta vez el conflicto de poderes enfrentará al septuagenario intendente mosconense Isidro Ruarte con el Concejo Deliberante que acaba de conformarse y cuya mayoría responde a la oposición.

En la vereda de enfrente de Ruarte se ubicó el presidente del cuerpo deliberativo, Enzo Daniel Argañaraz, quien integra un espacio político denominado Agrupación Federalista General Mosconi que en las pasadas elecciones adhirió al Frente Ciudadano para la Victoria, que en la provincia lidera el actual diputado nacional Sergio Leavy.

Argañaraz había integrado el cuerpo deliberativo anterior pero en minoría y en esta última elección resultó electo por amplia mayoría por lo que 4 de los 9 ediles de Mosconi son de su espacio.

Argañaraz, un docente de nivel secundario que dio su toque personal al recibir su diploma de la Justicia Electoral descalzo, reunió el martes anterior a primera hora a los cuatro ediles que conforman el bloque que él mismo lidera, al representante del radicalismo y a otra concejal de PV y entre todos decidieron derogar la ordenanza de presupuesto que había sido debatida y sancionada por el deliberativo anterior y promulgada por Ruarte.

Con el argumento de que el presupuesto "presenta irregularidades y viola la carta orgánica municipal", los ediles mosconense volvieron sobre una ordenanza que se encuentra en plena vigencia y, con una mirada muy particular, decidieron que lo hecho por el Concejo Deliberante anterior, cuando la mayoría era del Partido Renovador de Salta, no tiene valor.

"Hicieron abuso de poder"

Quien se refirió a la controvertida decisión adoptada por el cuerpo que mayoritariamente responde a Argañaraz, incluido el edil radical Ramón López y la concejal del Frente para la Victoria Liliana Coca fue "la suspendida" por el propio presidente del cuerpo, la concejala Sabrina Vaca. Vaca pertenece al bloque del PRS pero al momento en que debía jurar -el pasado 10 de diciembre-, el presidente del Concejo le impidió realizar ese trámite. "Usted no se merece ser concejala porque traicionó su juramento y con su actitud afectó recursos que son del pueblo", le espetó en la sesión preparatoria y en el acto de asunción posterior el presidente del cuerpo.

Vaca también venía de ser reelecta como concejala de Mosconi, pero integró en la gestión anterior el bloque mayoritario que, según la opinión de Argañaraz, violó el juramento y afectó las arcas municipales al poner en vigencia el presupuesto 2018.

Más allá de lo insólito de la situación, pasadas tres semanas, la Justicia aún no resolvió el recurso de amparo presentado por Vaca, con lo cual no puede participar de las sesiones ni integrar ninguna comisión a riesgo de ser sacada a empujones por Argañaraz, quien ya tiene una denuncia presentada por una empleada municipal por un episodio de violencia de género que la Justicia local tampoco resolvió.

"El lunes a la noche lo llamaron por teléfono al concejal renovador Jonatan Zelarayán, que es mi compañero de bancada, y le dijeron que vaya porque se iban a reunir. El les contestó que debían convocarlo como corresponde y no por teléfono. Pero a media mañana del martes nos enteramos de que Argañaraz había reunido a los concejales de su bloque, al radical y a la concejala el Frente para la Victoria y derogaron la ordenanza de presupuesto que sancionamos antes de terminar la gestión anterior, de la que Argañaraz también formaba parte", relató Vaca.

La edil consideró la decisión adoptada por el cuerpo "como totalmente improcedente, fuera de lugar e ilegal. La ordenanza de presupuesto fue debatida por el cuerpo anterior, sancionada y promulgada por el Ejecutivo municipal. Está en plena vigencia y este cuerpo no tiene facultades para derogarla, pero seguramente, el intendente Isidro Ruarte recurrirá a la justicia", expresó.

Consultado por El Tribuno, Argañaraz argumentó la decisión suya y de sus pares. "La ordenanza de presupuesto estaba viciada de nulidad porque no habían reunido los dos tercios para sancionarla. Pero además, violando la carta orgánica le daban superpoderes al intendente para que contraiga empréstitos", aseguró.

Ruarte irá a la Justicia

El intendente de General Mosconi, Isidro Ruarte, se mostró molesto por la situación. “A este muchacho se le fue la mano. El 10 de diciembre no la dejó asumir a la concejal Vaca, ahora quiere derogar una ordenanza que está en plena vigencia. A mí todavía no me notificaron pero ya sé la decisión que adoptaron; por tanto vamos a recurrir a la Justicia”, respondió al ser consultado por el tema por El Tribuno.