Marcial Coria: "No veo, pero tengo oídos para escuchar y voz para reclamar"

Marcial Coria esta listo para el nuevo desafío. Visitó el edificio del Concejo Deliberante rosarino y puso de relieve las urgentes modificaciones que deben tener los establecimientos públicos estatales para el libre acceso de los discapacitados.

"Toda mi vida he luchado por salir adelante. Mi discapacidad nunca me impidió conseguir mis metas", replica Marcial a cada momento cuando lo interrogan sobre cómo piensa desenvolverse en el Concejo de Rosario de Lerma.

"Deben preocuparse por el resto de los discapacitados, que no tienen manera de acceder al municipio, a una escuela o a un banco porque no hay rampas de acceso. Ya tengo en carpeta varios de estos pedidos a las autoridades", aseguró el edil electo y agregó: "La ley nacional sobre la discapacidad obliga a cumplir con estas normas que el propio Estado no controla, y no obliga al resto de la comunidad a ejecutarlas. Pero mi labor no solo será la discapacidad. Mis ojos no ven, pero tengo oídos para escuchar y manos para redactar proyectos y voz para reclamar".

Coria dejó a varios de sus pares electos boquiabiertos cuando les explicó cómo será su labor dentro del nuevo Concejo Deliberante de esta ciudad. "No deben preocuparse por sí puedo ingresar acompañado o no al recinto. Trabajo en la Biblioteca Provincial en la ciudad de Salta, y ahí leo todos los días y escribo. La tecnología pone al alcance de los no videntes herramientas para poder desempeñarse sin dificultades en la vida diaria".

Marcial podrá leer y escribir sin ningún problema sobre proyectos y decisiones políticas en beneficio de su comunidad. Existen diferentes aplicaciones informáticas con accesibilidad que ayudan a los ciegos a interactuar. Este software permite descifrar las letras y las convierte en una voz que relata el mensaje. Para escribir es similar, pero a la inversa, la aplicación guía al ciego para saber que está escribiendo.

"Deben preocuparse en derribar esas barreras sociales tan estructuradas: ¿creen que una persona discapacitada no será capaz de desempeñarse al igual que una persona convencional?", se preguntó.

Marcial es licenciado en kinesiología, técnico en Bibliotecología y se dio el lujo de integrar el seleccionado argentino de fútbol: los conocidos Murciélagos. También fue campeón de judo y, sin pedir licencia política, compartiendo su tiempo entre el trabajo y su acción proselitista, fue electo concejal por el frente Unidad y Renovación en Rosario de Lerma.

Es uno de los cinco ediles del sector del actual intendente Ignacio Jarsun que tendrán un difícil trabajo en el Concejo Deliberante.

Marcial Coria tiene un secretario que lo acompaña a todos lados. Lo primero que hizo durante esta semana fue interiorizarse sobre cómo funciona el legislativo municipal. "Nadie me subestima, tengo retos todos los días de mi vida. Este cargo es un nuevo reto en mi vida. Espero desempeñarlo a la altura de las circunstancias".

Para este hombre ejemplar "ser ciego es el regalo de ver la vida con otros ojos. Es enamorarte no de la apariencia física de la persona, sino de su esencia y su alma. Es aprender a vivir la vida con nuevos objetivos y metas. Es volver a nacer, pero esta vez con todos los sentidos bien despiertos para afrontar la vida con más fortaleza".