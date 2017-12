Los jardines se despiden hasta el próximo año

Lunita descuenta los días para las vacaciones. Le faltan tan solo tres jornadas efectivas para ya no ir a clases, en su sala de 4 años en el jardín de un colegio céntrico. Si bien no va a ver por un tiempo a sus compañeras ni a su seño, dice que está contenta porque quiere dormir un poco más por las mañanas y aprender a nadar en el verano. Al igual que Lunita, más de 49 mil jardineritos despedirán el año este jueves en toda la provincia.

Los jardines se vestirán de fiesta. El color y la ternura invadirán las calles. Por estas horas, muchos padres están concentrados en la confección o el alquiler del disfraz de sus pequeños hijos. En algunas salas, antes de despedirse, niñas y niños expondrán sus trabajos realizados.

La ley nacional 27.045 de 2015 establece la obligatoriedad de la educación a partir de los 4 años, incluso se estaba debatiendo sobre la necesidad de "universalizar" la sala de 3. La Declaración de Purmamarca, firmada por los 25 ministros de Educación en febrero pasado, propone el desafío de avanzar "en la obligatoriedad de todo el nivel inicial a partir de los 3 años". En Córdoba, por ejemplo, ya es obligatorio, pero en Salta aún se trabaja para tratar de cubrir la sala de 4.

De acuerdo a datos oficiales, la cobertura total del Nivel Inicial en la provincia es del 84 por ciento en las salas de cuatro años, mientras que del ciento por ciento en las de cinco.

Entre 2012 y 2017 se terminaron 239 salitas, ya sea para sustitución de espacios como ampliación de matrícula, invirtiéndose 192.545.802 pesos.

Este año se programaron obras en 74 salitas, de las cuales hasta octubre pasado se habían finalizado 24. Aproximadamente 3.500 niños de entre 4 y 5 años se beneficiaron o se beneficiarán con los nuevos espacios escolares. Según el plazo fijado por la Nación, Salta superó anticipadamente la meta.

Etapa de recuperación y exámenes

Los que están flojos y todavía no pudieron aprobar alguna de las áreas en la escuela primaria podrán reforzar los aprendizajes del 11 al 22 próximo. Cabe recordar que cuando un niño finalmente no aprueba algún espacio, después debe rendirlo en febrero.

Por otra parte, en el mismo nivel, entre el 11 y 15, se tomarán exámenes libres. El viernes 22, los primarios se despedirán hasta el próximo año.

Los estudiantes secundarios también cerrarán oficialmente libros y carpetas ese día. A los que ya pasaron de año limpitos, los mismos docentes, por lo general, les dicen que no vayan a clases estos días.

Después, del 11 al 14, habrá comisión evaluadora para espacios curriculares pendientes, equivalencias, libres y para completar estudios. Mientras que del 15 al 22 se evaluará a los chicos en condición de regular que durante el año no aprobaron materias. También aquellos que quieran adelantar año, podrán hacerlo en la misma fecha.

Las escuelas con régimen de verano que funcionan en lugares inhóspitos de difícil acceso tendrán receso del 26 al 5 de enero.