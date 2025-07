El taxi salteño en jaque: tres días sin cargar GNC y pérdidas que golpean

Los taxistas salteños no pueden cargar GNC y denuncian una situación desesperante. Ya se cumplieron tres días consecutivos sin suministro, van para el cuarto, lo que afecta de lleno al servicio, reduce la cantidad de autos en circulación y genera pérdidas que rondan entre $70.000 y $80.000 por día, por cada vehículo.

El presidente de la Asociación de Taximetristas de Salta, Gerardo Vaso, no ocultó su indignación: "Seguir sin GNC es un perjuicio muy grande. No se puede andar con nafta, es oneroso el gasto: es un 100% de diferencia en el consumo entre el gas y el combustible líquido. No le sirve ni al propietario, ni al chofer".

El GNC representa el único modo rentable de operar para los taxis en Salta. Según detalló Vaso, para hacer 100 kilómetros, una carga de GNC cuesta entre $5.000 y $8.000 dependiendo del tamaño del tubo. Para recorrer esa misma distancia con nafta, los costos se disparan a entre $20.000 y $25.000.

En los días normales, un tubo de gas permite cubrir entre media jornada (6 horas) y hasta 100 kilómetros en invierno. Pero con la falta de GNC, muchos conductores optan por no salir, ya que el gasto en combustible líquido hace inviable cualquier ganancia. A esto se suma la competencia desleal de las aplicaciones, que según los taxistas impactan fuertemente en su recaudación. "Estamos compitiendo en desventaja con plataformas que no están sujetas a las mismas reglas".

La situación se agrava con la falta de respuestas oficiales. "El enemigo más grande del taxi hoy son los gobiernos. Hay una inobservancia total y absoluta. Es calamitoso lo que pasamos", lamentó Vaso.

Desde la Multisectorial de Taxis ya anunciaron que presentarán un recurso de amparo y una denuncia civil contra las estaciones de servicio por abuso de posición dominante.

"Acá para abaratar costos la Cámara de Propietarios de Estaciones de Servicio no paga lo que tiene que ser para garantizar el abastecimiento continuo. Ahora la Justicia nos tendrá que resarcir los daños que ellos nos ocasionan", manifestó Vaso.

Además, anticipó que elevarán un recurso administrativo ante la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), por no hacer cumplir la Ley 7322. "La AMT tiene la potestad para garantizar la continuidad, igualdad y no discriminación en el servicio. Nada de eso se cumple", sostuvo.

Desde la Cámara de Estaciones de Servicio de Salta (CESECA), en tanto, justificaron la suspensión del suministro por la ola polar. Alegan que la medida es preventiva y que fue dispuesta por la empresa distribuidora Naturgy para priorizar la provisión domiciliaria ante la caída de presión en los gasoductos.

En tanto, Alfredo Carrizo, secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis, confirmó que entre el 10% y el 20% de los vehículos no están trabajando.

"Hay pocos taxis en las calles porque nadie está en condiciones de recorrer muchos kilómetros con nafta, que encima aumentó un 3,5%. A esto se suma la caída de la recaudación por las aplicaciones. Le vamos a pedir al gobernador que por lo menos prioricen a los taxis para cargar GNC. Es nuestra herramienta de trabajo, y si no tenemos combustible, el sector se muere de hambre", advirtió.