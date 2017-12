Valverde no dejará ir a Mascherano del Barca

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, cerró la puerta a una posible ida de Javier Mascherano en la ventana de enero, asegurando que el central es aún importante para el equipo, sobre todo tras la lesión del francés Samuel Umtiti, quien sufrió una lesión el pasado sábado que le mantendrá apartado de las canchas durante dos meses, por lo que Mascherano tendrá que ocupar un puesto en el eje defensivo junto a Gerard Piqué.

Mascherano actualmente también es baja por una lesión muscular, aunque su regreso a las canchas se prevé para muy pronto.

El cuarto central de la plantilla azulgrana, el belga Thomas Vermaelen, ha encadenado lesiones desde que dejó el Arsenal por el equipo catalán en 2014.

“Masche es jugador nuestro y contamos con él. Queremos que se recupere pronto y confiamos mucho en él”, declaró Valverde en la conferencia de prensa previa al último partido de la primera fase de la Liga de Campeones, el martes contra el Sporting de Lisboa.

El Jefecito había dejado entrever la posibilidad de poner fin a su etapa en Barcelona en enero debido a la pérdida de minutos de juego desde la temporada pasada por la llegada de Umtiti.

“Creo que se va terminando la etapa, es lógico. Después de tanto tiempo, está claro que me queda poco recorrido en el club. No lo digo con nostalgia. He pasado los años más maravillosos de mi carrera en este club, jamás lo voy a olvidar”, declaró Mascherano la semana pasada en una entrevista concedida al canal ESPN.

“Soy de esas personas que piensan que las etapas hay que saber cerrarlas. Y me gustaría poder cerrarla a tiempo. Del Liverpool no me fui bien y no me gustaría que en el Barcelona me pase lo mismo”, añadió el Jefecito.