Un sentido recuerdo a los “7 valerosos de la tierra de Güemes”

Los Veteranos de Guerra y Familiares de los Héroes Salteños Caídos por Malvinas deseamos expresar el sentir que en general nos despierta la desaparición del submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes.

“En primer lugar destacamos que la gran mayoría de los Veteranos de Guerra y Héroes Salteños Caídos por Malvinas (30 de los 34) pertenecieron a la Armada Argentina y dieron sus vidas en unidades de la Marina de Guerra. Y que, como en el año 1982, había una fuerte presencia salteña entre sus tripulantes con siete valerosos y valiosos representantes de la tierra de Güemes. Por este motivo es que nos sentimos muy identificados y dolidos por lo que le pudo haber sucedido a nuestro ARA San Juan y a su tripulación”.

“En forma particular -siguieron- y por la experiencia vivida tanto en la guerra como así también en una corta o larga vida naval y por todo lo que se vierte sobre el tema en los medios de comunicación y redes sociales, nosotros también tenemos diversas hipótesis, conjeturas, certezas, dudas y sentimientos de todo tipo; pero en estos momentos y hasta el momento que haya una explicación oficial de lo que haya sucedido con el San Juan y su gente no vamos a emitir una opinión más concreta sobre el hecho para no incurrir en errores de apreciación groseros o terminemos hiriendo el honor y la gloria que se han ganado en cumplir con la patria o afectemos la salud moral y espiritual de sus familiares”.

La nota indica luego: “Y como hemos hecho a lo largo de estos 35 años de posguerra con nuestros Héroes de Malvinas queremos, como un sentido homenaje, distinguir a los protagonistas directos de este hecho y que como en la Guerra por Malvinas son los que en definitiva merecen toda la gloria, el respeto y el reconocimiento de la Nación; ellos y sus familias. Estaban haciendo lo que eligieron hacer: navegando, patrullando y cuidando nuestros intereses en la inmensidad del mar argentino. Ellos se ofrecieron a realizarlo con total profesionalidad, compromiso y responsabilidad. Sabían que era muy riesgoso y asumieron ese riesgo brindando un servicio que fue total como el que juran los militares a nuestra bandera ‘hasta perder la vida’. Ellos quedaron ahí sin saber que conmovieron nuestras vidas y conciencia por lo menos hasta que deje de ser noticia importante, según el interés que se persiga, y nadie más hable de ‘los 44’, no hubo para ellos luto patrio ni banderas a media asta, no hubo nada de nada”.

“A sus seres queridos nuestro más profundo respeto y acompañamiento. Ustedes como nosotros quedamos mirando el mar buscando sus vidas con la gran esperanza de que en definitiva quedó en la nada. Como a ustedes también el llanto, la angustia, la impotencia y la pérdida nos dejaron sin voz, sin lágrimas y hasta cuestionando nuestra fe. Madres, padres, hermanos, esposas, hijos de los Héroes de Malvinas conocemos y sentimos en una misma dimensión vuestro dolor y es por ello que nos sentimos muy cercanos. Por ello rogamos al Señor y a la Virgen del Milagro apacigüe vuestro dolor, les brinde la tranquilidad y fortaleza espiritual para afrontar el momento y, llegado el caso, una cristiana resignación por la pérdida”, resaltaron.