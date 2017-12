Duras críticas de familiares a Oscar Aguad, tras asegurar: “están todos muertos”

“Están todos muertos”. Las declaraciones del ministro de Defensa, Oscar Aguad , disgustaron a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. En su primera aparición pública tras la desaparición del navío, el funcionario ratificó que no hay posibilidades de que hayan sobrevivido porque ‘un informe de la Armada‘ definió ‘que las condiciones de ambiente extremo y el tiempo que había transcurrido eran incompatible con la vida humana‘.

Aguad aseguró ayer que hubo ‘corrupción‘ en la reparación del submarino y dijo que se inició un ‘sumario militar‘. Para el ministro, la nave ‘estaba en condiciones‘ para navegar, según publicó La Nación.

‘Fue desubicado dar ese tipo de noticia en un programa de televisión. Tiene que venir a explicarlo a la familia antes de salir con esta noticia‘, afirmó Sandra Velasco, cuñada de uno de los 44 tripulantes, en diálogo con radio La Red.

Velasco cuestionó la forma en que la Armada y el Gobierno comunicaron a los familiares las novedades de la búsqueda. ‘Fue una falta de respeto. Que un jueves explotaron, otro que ya no los buscaban, ahora que están todos muertos‘, cuestionó. ‘Tengo la sensación de que este ministro no tiene mucha idea de la Armada‘, lanzó.

Claudio Rodríguez, hermano de Hernán, que viajaba a bordo del San Juan, también apuntó contra el ministro de Defensa y la Armada. ‘Me da derecho a la duda. ¿Desde cuándo saben ellos qué ocurrió? Queremos decirles que sigan buscando. Queremos saber también en qué condiciones estaba el submarino‘, remarcó.

‘Sospecho que ellos saben qué pasó desde el 15 y por eso fueron largando la información en cuenta gotas‘, añadió en diálogo con Radio 10.