30 años del asesinato de John Lennon

30 años del asesinato deJohn Lennon



Es tan importante como el asesinato de Kennedy”. Estas fueron las palabras del policía que se encargó de investigar la muerte de John Lennon , de la que hoy se cumplen 30 años. El ex Beatle murió tiroteado en la puerta de su casa de Nueva York y ante los ojos de su esposa, Yoko Ono. Y su fallecimiento, como sucede en la mayoría de las estrellas, no tardó ni dos días en empezar a ser un negocio. Esto fue todo lo que se contó aquel diciembre de 1980.

La puerta de entrada del edificio Dakota, a los pies del neoyorquino Central Park, fue el escenario del crimen. John Lennon era tiroteado en la entrada de su casa por un joven que horas antes le había pedido un autógrafo y ni la reanimación ni las transfusiones pudieron salvar la vida del ex Beatle. El entonces presunto asesino, Mark David Chapman, hacía dos meses que tenía licencia de armas. Chapman había matado a un gran ídolo y, por eso, la policía temía que algún fan se tomara la justicia por su mano.

Los hijos y el negocio

El primogénito de Lennon, Julián (fruto de su primer matrimonio), llegó inmediatamente a Nueva York, una ciudad conmocionada por el suceso. Y Chapman reconocía ser el autor del crimen. El hijo pequeño de John y Yoko, Sean Lennon, de cinco años, también conoció la triste noticia pronto. Fue su madre la encargada de explicarle lo que había sucedido e incluso le mostró el escenario del crimen a lo que el niño respondió: “Ahora papá es parte de Dios”.

Y como sucede con muchas de las grandes estrellas, la muerte de Lennon no tardó ni 48 horas en ser un negocio. Todo los relacionado con el ex Beatle triplicó su precio y su último disco, que hacía poco que había presentado coincidiendo con su 40 aniversario, se agotó casi de inmediato. Su ciudad natal, también aprovechaba la muerte haciendo rutas guiadas.

Mientras tanto, los tributos al ídolo continuaban: en Nueva York y también en Liverpool. Yoko Ono enviaba un mensaje al mundo.

La condena

Chapman, cambió su estrategia y ante el juez se declaró inocente para más tarde volver a confesarse culpable, con lo que el juicio ya no era necesario. Fue condenado a 20 años de prisión. Chapman fue condenado por el crimen en agosto de 1981, a una pena de veinte años a cadena perpetua. Los veinte años se cumplieron en el año 2000; pese a ello permanece en su celda del Correccional de Attica porque le ha sido denegada la libertad condicional en nueve ocasiones. La última en agosto de 2016, debido a la indiferencia que mostró por las normas sociales y la integridad de la vida humana.

Yoko Ono ha declarado en varias ocasiones que se opone a la liberación de Chapman: “Temo que traería de vuelta la pesadilla, el caos y la confusión. Ni yo ni los dos hijos de John nos volveríamos a sentir seguros durante el resto de nuestras vidas”, dijo Ono en una carta dirigida en junio de 2010 a la junta de libertad condicional encargada de decidir sobre el caso. Chapman pidió nuevamente una entrevista para optar a la libertad condicional en agosto de 2016, pero al realizar la misma su pedido fue rechazado nuevamente. El convicto deberá esperar dos años para poder hacer el pedido nuevamente. En 2010 admitió por primera vez que estaba arrepentido de lo que hizo, a la junta de libertad condicional que negó su liberación.



La fecha quedó para la posteridad y desde hace tres décadas, cada 8 de diciembre el mundo recuerda a John Lennon. El mito sigue vivo.