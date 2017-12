El Tano Riggio apostó a los mismo once para ir Misiones

Los mismos once jugadores que Gimnasia y Tiro utilizó en la derrota del miércoles último frente a Chaco For Ever (1-3), en el Gigante del Norte, el DT Víctor Alfredo Riggio decidió que asuman el compromiso de mañana frente a Guaraní Antonio Franco de Posadas, en Misiones, en la fecha final de la etapa clasificatoria del torneo Federal A. Es decir, que Mauro Leguiza; Jonathan Hereñú, Alvaro Cazula, Gabriel Zuvinikar y Jonathan Medina; Nicolas López Macri, Raúl Poclaba, Fabio Giménez y Pablo Motta; Luciano Herrera y Alejandro Toledo, se mantendrán entre los titulares para esta final con el representativo misionero.

Lo que sucede por el lado del equipo albo, es que necesita sumar los tres puntos en juego, en esta presentación por el Litoral argentino, que le permitiría ingresar entre los cuatros primeros de la zona 4, para jugar luego por el camino más corto, la posibilidad de ascender de categoría.

Pero el millonario se encontrará frente a un adversario que buscará hacer valer la localía puesto que su última ubicación lo obliga a presentar batalla, con el peligro latente para zafar de la incómodo puesto de mantener la categoría.

La delegación de Gimnasia y Tiro viajó ayer por la tarde rumbo a Posadas y el arribo está previsto para cerca del mediodía. La nómina de 19 futbolistas se conformó en este orden: Luciano Palos, Nelson Ibarlucea, Julio Villarino, Mauricio Scaglia, Maximiliano López, Lautaro Ceratto, Gonzalo Garavano y Diego Pascuttini. Quedó fuera del grupo, el marcador central Pablo Agüero, quien se resintió de una molestia y fue reemplazado por Julio Villarino, recuperado de una lesión y en caso de ser necesario.

Gimnasia y Tiro frente a Guaraní buscará además fortalecer el trabajo del técnico Víctor Riggio, puesto desde que arribo y se hizo cargo del plantel marcó el camino para estar entreverado entre los primeros de la zona. Y ahora se presenta la ocasión para consolidar el envión que resultaría gratificante consiguiendo la clasificación.