Familiares de los tripulantes del ARA San Juan piden que los reciba Macri

Familiares y amigos de los 44 tripulantes del desaparecido submarino ARA San Juan reclamaron hoy en Mar del Plata que los busquen con más buques, a la vez que pidieron ser recibidos por el presidente Mauricio Macri.

Gran número de familiares y allegados se concentraron este mediodía a las puertas de la Base Naval de Mar del Plata con carteles en los que se leía "Están vivos", "ARA San Juan presente" y "Argentina".

Cada vez que el semáforo cortaba el tránsito, los familiares se desplegaban sobre la avenida Peralta Ramos con una bandera que iba de cordón a cordón y gritaban: "ARA San Juan, presente, hoy y siempre" y "Vivos los queremos".

Tras ser recibidos por autoridades de la Armada, los familiares aseveraron que sólo tiene para decir que "no hay novedades, todo sigue igual, sólo hay dos buques buscándolos". Acto seguido, rezaron una oración y luego se manifestaron en el acceso a la base naval, en el área portuaria de Mar del Plata.

Entre tanto, la Armada informó en su parte diario que continuaban la búsqueda del San Juan el buque oceanográfico ruso Yantar y la corbeta ARA Spiro, mientras que el aviso ARA Islas Malvinas realizaba en Ushuaia tareas logísticas previas a su zarpada para reincorporarse a la búsqueda con el sumergible ruso de operación remota Panther Plus.

Según esa comunicación, el Yantar "investigó varios contactos, los cuales fueron descartados por no ser coincidentes con el submarino" San Juan.

Además, señaló que la Armada y el Ministerio de Defensa "mantienen el compromiso de acompañar a los familiares, alojándolos y asistiéndolos en todas las necesidades básicas a través del Centro de Atención Permanente", en la Base Naval Mar del Plata.

En conocimiento de esa información, que recibieron antes de que fuera divulgada a la prensa, familiares de los 44 tripulantes del San Juan deploraron que, este viernes, se repitió "la novedad de todos los días: que sólo hay dos buques buscándolos".

"Notamos una ausencia total del presidente Mauricio Macri, queremos y necesitamos hablar con él para que no se deje de buscar", dijo a Télam Paola, esposa del suboficial Celso Oscar Vallejos, uno de los submarinistas desaparecidos con el San Juan.

El informe de inteligencia de EEUU

Sobre un reciente informe de la inteligencia naval de Estados Unidos, según el cual los 44 tripulantes murieron en el acto, Paola dijo que "la Armada nos dijo que ese informe no era oficial y por el momento no hay nada nuevo".

"Estamos como el primer día, en concreto no tenemos nada, no sabemos qué es lo que ocurrió. Nosotros queremos que los encuentren, queremos que el presidente la Nación nos atienda", insistió.

Marcela Moyano, esposa de Hernán Rodríguez, maquinista del submarino, coincidió en reclamar "que sigan buscando, que se sumen más barcos, que esté la ayuda internacional".

"Estamos solos. No hay nadie que venga a dar a cara, ni hay nada nuevo. Estamos foja cero y queremos que sigan buscando", expresó.

Al cumplirse el lunes próximo dos meses de la desaparición del submarino ARA San Juan, los familiares se convocaron a que la ciudadanía los acompañe desde las 19 en el acceso a la Base Naval Mar del Plata.