Natalie Pérez no hace escenas de sexo

Si bien hace tiempo que tiene un nombre instalado en el medio, el que pasó fue un año especialmente importante para Natalie Pérez a partir del suceso de Las Estrellas, la ficción éxito de El Trece que protagoniza junto a Marcela Kloosterboer, Celeste Cid, Violeta Urtizberea y Justina Bustos.

Sin embargo, hay algo que de alguna forma la diferenció del resto de sus hermanas y que la propia actriz se encargó de aclarar durante una entrevista con la revista Para Ti.

“¿Si haría escenas de sexo? No. Es que siempre pienso en mi papá, mi hermano, los amigos de mi hermano, mi abuelo... Digo: ‘Malísimo que me vean haciendo eso’. No sé, tal vez a futuro me ofrezcan una peli espectacular con una escena de sexo y no sé qué haría, pero hoy elijo no hacer ese tipo de escenas”, expresó la artista, quien si bien en la tira mantiene un romance con Pedro Alfonso, nunca llegó a tener escenas jugadas como el resto de sus compañeras.

Si bien la artista mantiene un romance con Pedro Alfonso en la ficción, nunca se mostraron escenas fuertes de ellos dos juntos.

“Depende de cuán seguro esté uno de su decisión. Yo siempre lo sentí así: vi claro que no quería, marqué mi límite y se respetó. Quizás haya gente que es menos pudorosa o que vive el sexo como algo más normal. Para mí el sexo es algo normal pero súper íntimo, tiene que ver con mi intimidad, mi casa y mi novio”, agregó al respecto Natalie, quien, consultada sobre si se sentía “conservadora” a raíz de eso, se asumió como tal entre risas.

“También me estoy conociendo: hay personas que a los 30 ya se conocen perfecto y otras que a los 50 no se conocen en absoluto. Yo hoy veo claras cosas que antes sentía más irracionalmente; ahora sé por qué hago lo que hago y cuál es el camino”, concluyó.