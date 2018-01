Boca debuta ante el tomba con cambio de esquema

Boca Juniors jugará hoy su primer partido del año con Godoy Cruz en Mendoza, donde se presentará con dos de sus refuerzos y un nuevo esquema táctico (4-2-3-1) adaptado a la abundancia de recursos.

El partido en el estadio Malvinas Argentinas comenzará a las 22.10 con hinchas de ambos equipos, será arbitrado por Silvio Trucco y televisado por Fox Sports Premium, la señal habilitada dentro del Pack Fútbol.

Se trata de la primera prueba para el equipo de Guillermo Barros Schelotto, vigente campeón del fútbol argentino y único puntero de la Superliga con tres puntos de distancia respecto de su escolta San Lorenzo.

Boca, junto a su máximo rival, River Plate, tuvo un protagonismo central en el mercado de pases de verano y consiguió incorporaciones de jerarquía que aumentaron el potencial de su ya rico plantel con el objetivo de volver a ganar la Libertadores después de once años.

En Mendoza se producirá el estreno de los laterales Julio Buffarini y Emmanuel Mas.

Buffarini, procedente de San Pablo de Brasil, es quien mayores chances tiene de permanecer como titular cuando comience la competencia oficial porque Leonardo Jara, que terminó 2017 afianzado en el costado derecho de la defensa, se recupera de una lesión.

La otra variante para ese sector es Gino Peruzzi pero está relegado en la consideración del Mellizo.

Mas, que llegó del Trabzonspor de Turquía, tendrá una difícil misión para ganarse un lugar en el equipo principal: destronar al colombiano Frank Fabra, de buen rendimiento a lo largo del año pasado.

Los otros refuerzos que llegaron en este receso, los delanteros Carlos Tevez y Ramón Ábila, no fueron convocados para este partido, por lo que deberán esperar para tener su debut.

También en la defensa, Boca tendrá como novedad la inclusión del zaguero Agustín Heredia, cordobés de 20 años y 1,92 metros de talla, exintegrante del seleccionado juvenil de Claudio Úbeda.

Y en el mediocampo se producirá la vuelta del colombiano Sebastián Pérez, quien no juega desde abril pasado por una rotura los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda

Con la vuelta del ídolo xeneize, Barros Schelotto tuvo que abandonar el 4-3-3 que utilizó hasta el último partido de 2017 para hacerle lugar dentro de la estructura de ataque. Ese lugar hoy lo ocupará Gonzalo Maroni.

Después de jugar en Mendoza, Boca se preparará para otro amistoso ante Aldosivi, el miércoles en Mar del Plata, y finalmente para el gran choque del fútbol de verano que será frente a River, el domingo 21 también en el José María Minella. Una semana más tarde, el equipo retomará su campaña en la Superliga ante Colón de Santa Fe en La Bombonera y recién el 1 de marzo debutará en la Libertadores frente a Alianza Lima en Perú.

Por su parte, Godoy Cruz tendrá hoy el estreno del director técnico Diego Davobe, quien fue promovido desde la Reserva para reemplazar al uruguayo Mauricio Larriera.

El amistoso en Mendoza estará controlado por 600 policías y el estadio abrirá sus puertas a las 19.

Por otra parte, Boca sigue negociando por Gómez y Gaitán.

“En el caso de Gómez, estamos hablando con Milan y nos vamos acercando, al punto que entre miércoles o jueves tendremos novedades para darlo por caído o cerrarlo. Lo de Nicolás Gaitán es diferente porque Atlético de Madrid quiere recuperar los 25 millones de dólares que invirtieron, así que dependerá de que no le salga nada y así lo podríamos traer a préstamo”, apuntó en una nota con TyC Sports. “Yo administro el club y solamente compramos jugadores con poder de reventa”, concluyó Angelici.

Godoy Cruz (Mendoza): Leonardo Burián; Luciano Abecasis, Diego Viera, Tomás Cardona y Fabrizio Angileri; Ángel González, Luciano Pizarro, Guillermo Fernández y Felipe Rodríguez; Juan Garro y Santiago García. DT: Diego Dabove.

Boca Juniors: Guillermo Sara; Julio Buffarini, Santiago Vergini, Agustín Heredia y Emmanuel Mas; Sebastián Pérez y Nahitán Nández; Cristian Espinoza, Gonzalo Maroni y Junior Benítez; Walter Bou. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Árbitro: Silvio Trucco.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Hora de inicio: 22.10 (Fox Sports Premium).