Intensa búsqueda y captura de un monito

Personal policial se hizo presente en forma inmediata en el lugar donde fue avistado por última vez, para constatar que la denuncia era real. Debido a que el primate se desplazaba por techos y árboles, se hacía muy difícil atraparlo. Se solicitó entonces la colaboración de Bomberos Voluntarios, quienes con sus escaleras lograban escalar los árboles y subir algunos techos, pero sin lograr atrapar al mono, que cuando se acercaba cualquier persona se alejaba rápidamente del lugar, haciendo infructuoso cada intento.

Por al menos dos horas, entre policías y bomberos intentaron acorralar al huidizo monito, pero solo lograron asustarlo y ponerlo muy nervioso, y cada intento se vio una y otra vez frustrado.

Frente a la posibilidad de un estado de estrés, la persecución disminuyó en intensidad y solo se intentó evitar perderlo de vista hasta el arribo de personal de Medio Ambiente de la Provincia. En principio nadie sabía a quién podría pertenecer el monito y se especulaba con que nadie lo reclamaría por temor a sanciones. “Se trata de una especie protegida, por lo tanto una vez que sea capturado será trasladado a un lugar más seguro para él y más acorde a su forma de vida. Seguramente si aparece algún propietario será multado”, expresó en su momento el bombero Jorge Garay, quien estuvo participando del intento de captura.

Esta persecución se disparó por las redes sociales y pronto apareció una familia que dijo ser la dueña del monito. “Lo tenemos en nuestra casa desde hace 15 años, todos lo conocen, se llama Bronco y contamos con todos los papeles. El es parte de nuestra familia, se lo regalaron a mi marido, solo le contaron que su mamá había sido asesinada por cazadores.



Bronco es un hijo más, se nos escapó porque lo asustaron los cohetes”, informó Cintia Rearte. Para capturar a Bronco se hizo presente la familia Rearte. Ellos se fueron acercando de a poco debido a que se encontraba muy asustado y huía frente al menor movimiento. “Cuando nos pudo ver le ofrecimos caramelos, que sabemos le encantan, como a cualquier chico. Así lo mantuvimos calmado hasta que hicimos un último esfuerzo para capturarlo”.

Luego de su captura la familia Rearte se hizo presente en la comisaría local, a la espera de una verificación de los papeles y la posterior entrega. Sin embargo, a pesar de constatarse que su estado de salud era óptimo, la entrega no se produjo y la fiscal de Güemes ordenó su traslado a Salta por parte de personal de Medio Ambiente. “Le rogué a la fiscal que me lo devuelva, ella me dijo que si los exámenes en Salta daban bien y si nosotros presentábamos todo los antecedentes de controles de veterinarios nos sería restituido”, expresó con mucho pesar Maribel Paz, la joven más apegada a Bronco.

Según la familia Rearte Paz, el monito nunca estuvo atado. “El está libre y siempre se desplaza entre los árboles de su casa y la de los vecinos, quienes lo conocen bastante bien. Los vecinos saben y en esto nos apoyan. Nunca estuvo atado, conoce bien cuál es su casa, se pasea por los techos y árboles de la cuadra, come junto a nosotros, visita a las otras familias, hace 15 años que forma parte de nuestro hogar, ¿porqué ahora quieren quitármelo? Pido por favor que lo regresen a la única casa que conoce. En otro lugar seguro se muere de tristeza, es un monito ya adulto, por favor todos estamos sufriendo mucho”, finalizó Rearte.