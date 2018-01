Agustín Rossi: “El Gobierno aún no dio una explicación contundente sobre el ARA San Juan”

Ayer se cumplieron dos meses de la traumática desaparición del submarino ARA “San Juan” y los familiares siguen reclamando justicia por sus seres queridos. En una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy, el exministro de Defensa Agustín Rossi descartó que la investigación pueda derivar en la gestión anterior porque “el propio Macri dijo que el submarino estaba en excelentes condiciones al salir a navegar”. Además, sostuvo que los familiares de las víctimas se quejan por el “destrato” del Gobierno y que los legisladores no cuentan con “toda la información necesaria. Consultado sobre una eventual candidatura presidencial de Cristina en 2019, el jefe de los diputados kirchneristas aseguró que la oposición “no puede prescindir de su dirigente más importante”. “Todos aquellos que están presos sin condena me parece que son presos políticos”, concluyó.

Hoy (por ayer) se cumplieron dos meses de la desaparición del submarino Ara “San Juan”, ¿qué siente usted como exministro de Defensa?

En primer lugar lo que quiero decir es que todos estamos esperando alguna explicación contundente por parte del Gobierno. En términos generales, ni siquiera contamos con la totalidad de la información. Durante estos dos meses muchas veces la información que se brindaba era contradictoria entre el ministerio de Defensa y la Armada. Sucedieron reemplazos dentro de la cúpula de la Armada: el jefe de la Armada, el jefe de Comando de Alistamiento de la Armada y el jefe de la agrupación de submarinistas fueron reemplazados. Todavía no tenemos una explicación argumentada por parte del Gobierno. En segundo lugar, hemos visto con preocupación que los familiares de los 44 submarinistas permanentemente tienen quejas ante lo que consideran un destrato por parte del Gobierno, de la Armada y del ministerio de Defensa por sobre todas las cosas. En la Cámara de Diputados hemos recibido a los familiares y presentamos un proyecto de conformación de una (comisión) Bicameral que fue aprobado para llevar adelante la investigación y hoy (por ayer) fue publicado en el Boletín Oficial. Esperamos que prontamente se pueda integrar y comiencen a trabajar los legisladores que sean designados.

¿Teme que la investigación pueda terminar derivando en su gestión? En el sentido de que pudo estar en mal estado desde antes...

En absoluto. Lo ha dicho el propio presidente (Mauricio) Macri, de que el submarino estaba en excelentes condiciones al salir a navegar.

O sea que usted cree que la responsabilidad es exclusivamente de este Gobierno...

Yo no hablo de responsabilidades, lo que yo digo es que se necesita la totalidad de la información necesaria para poder emitir una opinión responsable, sobre todo para alguien como yo, que ha sido ministro de Defensa.

Usted dice que falta información, ¿piensa que el Gobierno está ocultando algo?

No lo sé.

En el plano estrictamente político, ¿le gustaría que Cristina Kirchner sea candidata a presidenta en 2019?

Yo creo que las elecciones de octubre dejaron una enseñanza para todos los que nos consideramos opositores. La dispersión de la oposición al único que beneficia es al presidente Macri. Me parece que la sociedad nos está exigiendo al conjunto de los opositores que hagamos un esfuerzo para construir un gran frente opositor, que por otra parte resulta razonable, habida cuenta que hoy el partido de Gobierno es una coalición. El esfuerzo que tendría que hacer la oposición es tratar de formar una gran coalición opositora para que le pueda ganar a Cambiemos en 2019.

¿Este frente sería con Cristina a la cabeza?

Sin dudas con Cristina. Aquellos análisis políticos que dicen que es sin Cristina no los entiendo. Cristina es la dirigente más importante que hoy tiene la oposición, es la dirigente que mayor cantidad de votos ha sacado y que ha relegitimado su liderazgo en las últimas elecciones: sacó el 37 por ciento de los votos en la Provincia de Buenos Aires y ayudó en distintas provincias a que distintos dirigentes podamos obtener la cantidad de votos que hemos obtenido. Entonces no existe en ningún manual de la política que la oposición prescinda de su dirigente más importante, al contrario. La presencia y el liderazgo de Cristina en un valor agregado que tiene la oposición. Si Cristina quiere ser candidata a presidenta o no, yo no lo se. Esa será una decisión de ella.

Si Cristina no acepta la postulación, ¿usted querría ser candidato a presidente en 2019?

No estoy pensando en esa posibilidad. Mi esfuerzo está puesto en contruir ese escenario de coalición opositora y obviamente llevar adelante mi responsabilidad institucional como jefe de bloque de Diputados y como diputado nacional. Lo que tenemos que hacer los dirigentes políticos opositores es construir ese escenario. Después se verá llegado el momento como se resuelven las candidaturas.

¿Cree que todos los detenidos kirchneristas son presos políticos? ¿Ninguno está bien detenido?

Sacando a Amado Boudou y Héctor Timerman que han conseguido la excarcelación recientemente, Carlos Zaninni, Fernando Esteche, Luis D°Elía, Julio De Vido, sin dudas que son presos políticos. Todos aquellos que están presos sin condena me parece que son presos políticos.

Tras varias detenciones y denuncias contra gremialistas, ¿considera que también hay una persecución contra ellos? Muchos tienen millones de pesos de manera inexplicable...

Me parece que hay que separar la paja del trigo, como con todas las cosas. Que hay una persecución está claro, lo han dejado trascender a través de los principales medios de comunicación que buscan presionar a los dirigentes del movimiento obrero y los amenazan con carpetazos que puedan terminar en pérdida de la libertad. En primer lugar lo intentaron para llevar adelante la reforma laboral y ahora lo que quieren es conseguir una paritaria que no supere el 15 por ciento. Y esa paritaria parece hoy lejana de las pretensiones del movimiento obrero, porque vamos a tener una inflación que va a estar más cerca del 25 por ciento que del 15. Resultan muy sintomáticas algunas cosas, como que la denuncia contra Hugo Moyano y su hijo vengan a partir de la última participación de Pablo Moyano en un acto acompañando a las dos CTA y a la Corriente Federal de los Trabajadores que se oponían a la reforma laboral.

¿Cree que el tratamiento de la reforma laboral puede llegar a ser tan crispado como el de la reforma previsional?

Yo no diría que fue crispación lo ocurrido en la reforma previsional. Sí fue un debate con mucha intensidad y mucha pasión que movilizó al conjunto de la sociedad argentina y que claramente fue un debate que perjudicó a grandes franjas de la sociedad argentina. En términos generales yo creo que el oficialismo obtuvo un triunfo parlamentario y una enorme derrota política porque perdió el debate en términos conceptuales. Es probable que ese escenario, si siguen insistiendo con la reforma laboral, en algunos aspectos se repita, sobre todo en lo que significa la intensidad y la pasión con la que se lleva el debate. Me parece que esto puede suceder. También creo que va a haber mucha intensidad en el debate sobre este hecho barbárico que fue este DNU ómnibus por el cual el Gobierno modificó 140 leyes y derogado otras 19 haciendo un decreto con 22 capítulos y 192 artículos. De esta forma, claramente se subroga para si mismo potestades que son propias del Congreso de la Nación.