Ricky Martin contó la respuesta a sus hijos porque tienen dos papás

Ricky Martin tenía fuertes deseos de convertirse en padre y para lograrlo recurrió al método de subrogación de vientre. Su vida cambió por completo cuando en agosto de 2008 nacieron sus gemelos Valentino y Matteo.

Al principio, el cantante y actor puertorriqueño se encargó solo de la crianza de los pequeños, pero desde hace dos años, ha logrado conformar una familia homoparental con el pintor Jwan Yosef.

“Mis hijos me preguntan acerca de tener dos papás y les digo que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de libertad”, consideró el popular intérprete en una entrevista con la revista Out.

“Mucha gente me dice ‘tus hijos salen en la portada de las revistas y bla, bla, bla’, y yo sólo les digo sí, porque quiero normalizar esto. Quiero que la gente me mire, mire a mi familia y diga ‘no hay nada malo al respecto’. Es parte de mi misión y es parte de la misión de mis hijos”, agregó el músico.

Para cumplir con su objetivo, Ricky decidió mostrar junto a sus hijos y su pareja la intimidad de su exclusiva mansión, ubicada en Beverly Hills, para la revista especializada en arquitectura AD.

Tras abrir las puertas de su hogar, el protagonista de la miniserie American Crime Story: Versace reveló a E! que se casó en secreto con Jwan Yosef: “Intercambiamos votos y juramos todo. Firmamos todos los papeles que necesitamos, acuerdos prenupciales incluídos. Ya no puedo llamarlo novio. Es mi esposo. Es mi hombre. Es asombroso lo que nos pasa”.

“Soy esposo ahora, pero vamos a hacer una gran fiesta en un par de meses. Ya les haré saber. Será una fiesta de tres días, pero todavía no sé cuándo. Tendrá lo típico: la recepción, la cena y la recuperación, sobre todo”, agregó Ricky Martin.