Pochettino, en la mira del Madrid

El Real Madrid atraviesa una de sus peores temporadas de los últimos años, pero con la ilusión de quedarse con la Champions League, se vislumbran vientos de cambios.

Los resultados en el equipo de Zinedine Zidane no llegan y los goles tampoco. Es por ello que Florentino Pérez, presidente del merengue, comienza a delinear el futuro de la institución que no contaría con Zidane en la temporada que viene, al igual que varias figuras del plantel, incluido el mismísimo Cristiano Ronaldo.

El máximo candidato de Pérez para suplir al francés es Mauricio Pochettino. El exdefensor de la Selección argentina está llevando a cabo una campaña brillante con el Tottenham de Inglaterra y conoce como la palma de su mano la competencia española, ya que jugó ocho años para el Espanyol de Barcelona, al que también dirigió entre 2009 y 2012.

“Estoy contento donde estoy, en Tottenham. El fútbol me llevará donde quiera. Jorge Griffa, que es como un padre para mí, me dijo: ‘No pienses mucho, disfruta el presente, sé profesional y responsable que el fútbol te llevará donde quiera’”, declaró el santafesino de 45 años en el programa español Onda Cero.

Mientras tanto, en Barcelona TV dieron cuenta de su inminente acuerdo para la temporada 2018/2019, junto al goleador y figura del Hotspur, Harry Kane. Además del atacante británico, en el Madrid suenan jugadores de renombre mundial como Neymar, Mauro Icardi, Eden Hazard y Robert Lewandowski.

El brasileño es el gran deseado de Florentino Pérez. Su transferencia al PSG por 222 millones de euros no parece ser un impedimento para el presidente blanco, quien irá con todo por su fichaje. Neymar jugó 22 partidos esta temporada, marcó 20 goles y dio 14 asistencias en un tridente de ataque realmente espectacular junto a Cavani y Mbappé.

Consultado sobre su futuro en la institución merengue, Zidane fue muy directo al respecto: “No me imagino nada, vivo el día a día. Siempre hablé de eso y no voy a cambiar mi pensamiento”.

Tottenham y Real Madrid, que se vieron las caras en la fase de grupos de la Liga de Campeones, disputarán los octavos de final a partir de febrero, el equipo inglés enfrentará a la Juventus de Italia, mientras que el Real Madrid jugará con el Paris Saint-Germain.

Todo indica que la decisión de Pérez, titular del merengue, dará que hablar en España.