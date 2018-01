Abusaron de su hija con síndrome de Down

Ramona Alavila vive en el municipio de Campo Santo sobre la calle 9 de Julio al 400, es madre soltera y tiene tres hijos. La vida le regaló una niña con síndrome de Down, una jovencita llena de ternura que tiene 21 años. El domingo por la mañana, Ramona estaba en una de las piezas de su casa, junto a su hija menor y su papá, un hombre que por su edad no puede movilizarse por sus propios medios y padece una ceguera avanzada. "Mi hija Milagros me pidió que le haga la leche y me levanté para ir a la cocina, debe haber sido en esos minutos que este sujeto ingresó a la pieza y le comenzó a hacer cosas a mi niña", comentó con mucho dolor la mujer.

Esa mañana su hijo varón se encontraba con un amigo en el fondo de la casa, alrededor de las 11 recibió una llamada invitándolo a un asado, se levantó para ir a darse un baño dejando solo a su amigo que se encontraba en un avanzado estado de ebriedad.

Ramona, quien por cada palabra que logra expresar suelta una lágrima, intenta descubrir en qué momento ingresó el abusador a la pieza. "Yo regreso con la leche preparada a la habitación y me sorprendo al ver que un sujeto se incorpora rápidamente de la cama, este tipo que tiene 32 años y que se dice amigo de mi hijo había estado sentado en la cama de mi hija y la parte superior de su cuerpo lo tenía sobre ella, mi niña estaba recostada y cuando se liberó de él comenzó desesperadamente a bajarse la remera. Quedé en shock, no reaccionaba. El desgraciado totalmente borracho me miró, se sonrió y se fue, no sé cómo no hice nada, tendría que haberlo matado con mis manos, solo fui hacia mi hija para ver qué daño le podría haber causado", recordó la señora.

En forma inmediata fueron hasta la comisaría local para radicar la denuncia. "Me dicen que se podría tratar de un abuso simple, la llevaron a Salta para que la revisara un médico legal, no tiene daños pero sí un grave problema psicológico. Ella no puede entrar sola a esa pieza, no quiere usar pantalones cortos como los que acostumbraba a ponerse, solo pantalones largos, está aterrorizada. Me temo que no habrá justicia, por eso digo que yo tendría que haber hecho justicia por mi cuenta, tiene muchos amigos en la política, lo van a salvar, seguro dicen que no le hizo nada, pero yo esa imagen que vi en la pieza no me la olvido más y no me deja dormir".

Sobre el abusador solo se sabe que mantuvo una comunicación con el hermano de Milagros, hijo de la denunciante, donde le expresó que no sabía nada del asunto porque supuestamente "no se acordaba". "No sé nada hermano, te juro que no me acuerdo de nada. Perdoname".

Milagros tuvo una buena educación en la escuela especial Julio Cintioni de Gral. Gemes, egresó hace dos años para iniciar una etapa de nivel secundario en la EET Juana Azurduy, donde se creó un aula para niños con discapacidad, los que comparten algunos momentos con el resto del alumnado de la escuela técnica. Milagros se presentó como candidata a reina de los estudiantes el año anterior recibiendo una mención por su participación.

