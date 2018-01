Cuando los videojuegos se transforman en un trabajo cotidiano y rentable

Más allá del prejuicio que existe sobre los videojuegos, el Gaming es una tendencia que crece día a día, no solo en la Argentina, sino a nivel regional y global.

Se estima que, para este año, el negocio de los eSport superará los 100.000 millones de dólares, una cifra para nada despreciable en un mundo cada vez más tecnológico y en el que el desarrollo de software para videojuegos crece y trasciende fronteras.

Y de esta forma, los videojuegos se transforman en un trabajo cotidiano y rentable al que cada vez acceden más jóvenes.

Este es el caso de Juan Francisco "Patán" Sotullo, quien en 2003 estudiaba medicina y en la actualidad es un gamer profesional, que vive 100% de esta actividad, recorre el mundo y defiende el título al igual que lo hace un deportista.

"Patán" Sotullo, de 35 años, es gamer profesional con más de 13 años de carrera como jugador profesional de FIFA.

Brinda charlas motivacionales, es Youtuber, comentarista de eSports y jugó en USA, México, Alemania y China, todo gracias a su pasión por los eSports.

Ostenta premios como Campeón Panamericano, medalla de bronce en el Mundial de Alemania y Tercer puesto WCG de China.

El gamer afirmó que desde pequeño le gustaron "los juegos de fútbol" y eran "siempre lo que le pedía" a su padre.

De esta forma, después de probar tantos juegos de fútbol, se topó con el FIFA International Soccer, "un juego que rompía el molde y se jugaba en diagonal".

"Luego vino el FIFA 95, FIFA 96 en el que jugaba con el pepe Signori de la Lazio, el 97 y el ¡FIFA WC 98! El Copa del Mundo fue el primer gran juego de los que me enamoré y no podía jugar. Por aquella época, debo haber sacado campeón a Argentina 10 millones de veces, con Batistuta, Ortega, el "Piojo" López, Verón y tantos otros", relató Juan Francisco.

Continuó jugando el resto de la saga, año tras año, un poco menos en el 2000, y tuvo un breve impasse en el 2003 cuando comenzó a estudiar Medicina en la Universidad de La Plata.

Ese mismo año, se mudó con su familia y tuvo acceso a una buena conexión a internet, decidió competir por primera vez en el FIFA y fue así que empezó a navegar por internet para saber sobre ligas y torneos.

Encontró algunas de Sudamérica, Perú, un ranking de España y algunas argentinas.

"Siempre me fue bien en esas ligas, terminando campeón y sumando experiencia gracias a jugar con gente de Europa, aunque la distancia era muy grande al igual que el delay/lag", indicó.

Ese año se jugó la WCG 2004 en La Rural, a la cual no pudo participar: "Había salido campeón un chico que se llama Paleta e iba a viajar a Estados Unidos a competir. Lo busqué para poder jugarle unos amistosos y ver qué nivel tenía y terminé ganándole 3 a 0 o por 3 goles, lo que me dio un impulso más para empezar a competir. Me anoté en una liga argentina y, al año siguiente, se hizo la WCG 2005 en la que gané frente a Paleta, el campeón hasta ese momento", recordó.

Ese fue su primer título, nacional y presencial. El premio era un viaje al mundial que se iba a disputar en Singapur, pero por un problema de salud no pudo ir y su sueño de jugarlo se pospondría nuevamente.

Luego de tantos torneos LAN, llegó la invitación a un torneo en Estados Unidos, que era la CGS en su segunda edición, a la cual asistió y conoció la tecnología aplicada a los videojuegos.

"Esto era solo el principio de mi mejor año, el 2008. Me convertí en Campeón Panamericano en Monterrey, México, ganando la primera medalla de oro para Argentina. Con ese envión, jugué la clasificación para el mundial que se iba a disputar en Alemania. Gané y viajé a uno de los torneos más importantes y que más recuerdos me dejó", añadió, dado que finalmente alcanzó el tercer puesto.

Más tarde iba a repetir en 2012 y 2013, el tercer puesto en WCG en China con la particularidad que en la del 2013 fue en la que más cerca de la final estuvo, al haber dominado prácticamente la semifinal frente a Irán, que luego se terminó coronando campeón.



Ser gamer y vivir la vida como un profesional

En abril del 2013 se convirtió en jugador profesional y vivía 100% de los videojuegos, lo que le le permitió dar charlas para marcas, para EA, desafíos al público, hacer videos en Youtube, streaming en Twitch y crecer también como influencer.

Hoy reparte sus días entre la creación de contenidos, la conducción de Punto Gaming (programa de videojuegos), streamings y entrenamientos.

Debido a la carga horaria de todo lo que hace, se le reduce el tiempo que le dedica a los entrenamientos y a jugar al FIFA, pero intenta hacerlo al menos entre 3 o 4 horas diarias para mantener el ritmo e ir mejorando, jugando frente a otros jugadores Pro, viendo repeticiones de partidos de profesionales de Europa, videos, etc.

"He crecido como persona en mil aspectos y muchas de estas cosas tienen que ver con lo que la competencia también me deja como enseñanza. Pensar y analizar en mil posibilidades y decidir cuál es la mejor. Paciencia y tranquilidad sobre todo para superar obstáculos y resolver problemas. Y así, un montón de pequeñas cosas también que hacen al todo, de lo que soy hoy", concluyó "Patán".