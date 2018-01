Urtubey: “El  2018 no es el año en que habrá un candidato del peronismo”

El gobernador de Salta consideró hoy que el Justicialismo "no tiene futuro" con Cristina Kirchner y al respecto dijo que "hay barreras infranqueables".

El gobernador Juan Manuel Urtubey consideró hoy que el Justicialismo "no tiene futuro" con Cristina Kirchner y al respecto dijo que "hay barreras infranqueables". Y agregó que el 2018 "no es el año en que va a haber un candidato" del peronismo. Al recordar el caso de Néstor Kirchner sostuvo que "un presidente lo construís en tres meses".

Consultado sobre la posibilidad de una confluencia entre esos dos sectores, contestó: "Yo creo que no porque representamos cosas distintas. Son identidades incompatibles".

Al presentar argumentos sobre la necesidad de excluir a Unidad Ciudadana del frente electoral en el que participe el PJ, el líder salteño afirmó que hay que interpretar el voto de la gente, que se inclinó por Cambiemos porque "estaba harto del kirchnerismo".

Además, afirmó que la fuerza política de la expresidenta "no tiene en su lógica de organización el consenso", con lo cual no sería factible construir algo en común.

"Si la gente votó a este gobierno, debe ser que algo le vio. Nosotros éramos horribles pero ellos eran menos horribles que nosotros", consideró.

En ese sentido, Urtubey sostuvo que el peronismo debe ser la base de la construcción de una "instancia superadora" ya que "el pasado no vuelve".

"Si nuestra única opción es decir que está todo mal y que hay que volver a lo de antes, estamos en problemas. El pasado no vuelve", opinó en declaraciones al portal Infobae.

Sobre el kirchnerismo, dijo que "es una instancia totalmente agotada" que se basó en una "expresión personalista", que ahora "tomó la decisión de expresar algo diferente al peronismo".

"Eso fue una construcción personalista que se hizo a espejo de un liderazgo circunstancial que se agotó. Si nosotros creemos que el peronismo debe ser una expresión conservadora que trate de volver hacia el pasado, entonces ese sector tiene espacio. Para mí el peronismo tiene que ser una instancia superadora", enfatizó.

En este marco, aseguró que la chance de generar una alternativa opositora que prescinda del kirchnerismo dependerá de la posibilidad de romper con el sistema política que hoy está estructurado en función de la antinomia "Macri versus Cristina".

"Hay que correrse del foco Macri versus Cristina. Cuando corras alguno de esos actores, el sistema desaparece y se configura algo nuevo. Si nosotros logramos reconfigurar algo nuevo, ahí podemos ser competitivos. Sino es lo mismo", analizó.

Al respecto, agregó: "Si nosotros vamos con una propuesta conservadora, podemos llegar a obtener una derrota digna. Yo no quiero una derrota digna. Quiero ver si podemos construir algo superador. Si nos alcanza para ganar ahora, buenísimo. Sino será la base para ganar más adelante".

Consultado sobre la vigencia del caudal electoral de Cristina Kirchner, contestó que eso de debe a que "todavía no se generaron alternativas", aunque minimizó el poder de fuego de la exmandataria.

"Si rascás un poco más la información, advertís que tiene una fuerte incidencia en dos secciones de la provincia de Buenos Aires y ahí volvemos a la lógica tradicional. A la vieja discusión del peronismo histórico. ¿Desde dos o tres secciones del Conurbano se puede construir un proyecto nacional? La respuesta es no. Te puede ir bien en alguno de esos lugares. Pero en término de construcción de un proyecto nacional, es muy difícil", evaluó.

En esta línea, consideró sobrevalorado el poder territorial de la provincia de Buenos Aires, y señaló que ve a "la gran mayoría de los gobernadores con una gran vocación de construir algo superador", que ya cuenta con una "fuerza mayoritaria en el Senado de la Nación y una expresión no menor en Diputados".

Por último, destacó que el 2018 "no es el año en que va a haber un candidato" del peronismo y al recordar el caso de Néstor Kirchner sostuvo que "un presidente lo construís en tres meses".

"En 50 días, desde que fue nominado candidato a presidente, ganó la elección. Tenía un 10% de conocimiento. Hay una excesiva ansiedad de encontrar candidato. Para mí el 2018 no es el año en que va a haber un candidato", señaló Urtubey, quien no negó su anhelo de ser presidente, aunque aclaró que no tiene "ninguna ansiedad" por ser candidato en 2019.

"No sé si ahora, dentro de seis, diez, catorce, dieciocho o veintidós años. En todos esos años me podés encontrar con edad para jugar por una cosa así", resaltó.