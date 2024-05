Enzo, de la banda de música de su colegio en La Merced a la Orquesta del Colón

Enzo Nahuel Matías Aguilar es un joven vecino de barrio Martín Miguel de Güemes, de la localidad La Merced. Su pasión por la música lo llevó a Buenos Aires, donde integra la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

Su instrumento es el corno francés.

¿Cómo un chico del Valle de Lerma se inclinó por un instrumento de viento-metal tan sofisticado? La respuesta podemos encontrarla en un primer acercamiento a través del Programa de Coro y Orquesta del Bicentenario, en el Colegio 5.051 Nuestra Señora de La Merced, de su pueblo natal.

Como señala la docente de música y psicopedagoga Sabrina Dávalos: “Es importante ofrecer a los estudiantes la oportunidad de conocer una variada gama de instrumentos, más allá de los tradicionales. Darles esa opción es brindarles la oportunidad de querer la música, generar espíritu crítico y despertar vocaciones, porque no se valora lo que no se conoce”.

Enzo cuenta con una gran trayectoria en su carrera musical. Asistió a la escuela de Música de Salta, integró las orquestas “Sinfónica Infantil y Juvenil de la Provincia”, “Stradivarius”, “Aeropuertos Argentina 2000 (Buenos Aires)” y “Estudiantil de Buenos Aires”; y cursó una pasantía en la ciudad de Chascomús (Buenos Aires). Tocó en diferentes teatros y eventos culturales de la ciudad de Salta, Tucumán y Buenos Aires. Protagonizó, además, conciertos en el Luna Park, San Isidro, Teatro Opera, Centro Cultural Néstor Kirchner y la Fundación Beethoven, entre otros.

Actualmente, Enzo (25) cursa la carrera de Academia Orquestal en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. La formación incluye clases de instrumento, música de cámara, repertorio orquestal, lenguaje y morfología del repertorio sinfónico y de cámara, historia y estética de la música y práctica orquestal. El cuerpo docente está integrado por solistas de la Orquesta Estable del Teatro Colón, de la Filarmónica de Buenos Aires y músicos de trayectoria internacional. Los estudiantes de esta carrera conforman, a su vez, la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

En diálogo con El Tribuno, Enzó contó: “No tenía idea del corno francés, hasta que en mi colegio comenzó a funcionar el programa de coros y orquestas. Yo ingresé en el último año tocando la trompeta. Mi profesor, Pablo Ahumada, me mostró otros instrumentos de viento, entre ellos el corno. Fue así que me volqué de lleno a su estudio. Mi profe me inspiró, yo quería tocar como él”.

El joven mercedeño recordó que ingresó luego al taller de corno y al profesorado en la Escuela Música “José Lo Giudice”. Y, en paralelo, comenzó a cursar Filosofía, en la UNSa. Pero tiempo después le surgió la posibilidad de hacer una pasantía en Chascomús, por medio del programa de orquestas y no lo pensó dos veces.

“Dejé la universidad y decidí instalarme en Buenos Aires, donde sabía que tendría las oportunidades que necesitaba para crecer en la música. Y así lo hice. Aquí puedo trabajar con mi instrumento medianamente bien y estudiar”, relató.

Enzo quiso instalarse en Capital, pero los primeros tiempos no le fueron fáciles. Fue solo y no conocía a nadie. Ahora vive en Monserrat. “Me la jugué y hasta ahora va saliendo todo bien. Al principio me costó adaptarme, conseguir un alquiler. Fue todo medio traumático, hasta que me acomodé. Hay que preguntar, hablar y tocar puertas. Aquí si tocas bien, te llaman a trabajar”, aseguró.

El músico salteño quiere seguir progresando profesionalmente. Audicionó para la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y quedó seleccionado. “Se requiere de mucha constancia y estudio. Hay que ser perseverante. Ensayo a toda hora, de otro modo no se puede llegar a un nivel de excelencia. No alcanza con un rato o un par de días a la semana. Muchas veces estás bajoneado o no tenés ganas, pero hay que superarlo y seguir”, reflexionó Enzo.

Actualmente toca de manera remunerada en la Orquesta Académica del Colón y en la Orquesta Aeropuertos 2000. También lo contratan bandas de géneros como el jazz, para realizar presentaciones en el circuito cultural porteño.

Consultado sobre cómo vislumbra su futuro en la profesión, señaló que la Académica es un trampolín para llegar a otros niveles. “En el corto plazo aspiro a tocar en la Orquesta Estable de la Ciudad de Buenos Aires, en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires o en la Orquesta Sinfónica Nacional. Si voy bien, mi sueño es audicionar en el exterior”, detalló.

En cuanto a su instrumento, cuenta con un corno francés que lo acompaña desde hace muchos años, pero que en los niveles que se encuentra tocando le resulta insuficiente. Los valores de estos instrumentos son prácticamente inalcanzables en el país, llegando a cotizar entre 6.000 y 8.000 dólares uno usado de buena marca y calidad.

“El corno que tengo me está quedando chico. No me está sirviendo para lo que necesito. Pero por los precios parecen inalcanzables. Habrá que seguir luchando y no bajar los brazos. Creo en la vida y en las oportunidades”, concluyó Enzo.

El corno francés

El corno francés es un instrumento de viento de la familia de los metales. Se lo encuentra en orquestas sinfónicas y bandas sinfónicas. Gracias a su sonido distintivo, muchos compositores a través de la historia lo han usado para denotar varios efectos. Es un instrumento transpositor, es decir, su sonido real es diferente al escrito, el sonido real del corno está una quinta más baja que la nota escrita en la partitura. Puede producir sonidos suaves y dulces, como ásperos y duros.