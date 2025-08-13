Misteriosas muertes en Tartagal: revelan los resultados de las autopsias

El fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, dio a conocer los resultados preliminares de las autopsias realizadas por el Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán a los dos hombres muertos el pasado domingo en circunstancias que se investigan.

Respecto del hombre de 49 años, Fernando Gómez, hallado sin vida dentro de un automóvil sobre la ruta 86 a la altura del kilómetro 3, el informe reveló que presentaba nueve heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, incluida una en la cabeza que habría provocado su muerte inmediata.

En cuanto al segundo fallecido Rubén Gustavo Lira (35 años), identificado como el presunto autor de los disparos, se determinó que no presentaba lesiones de arma de fuego ni arma blanca. Su deceso se habría producido por un traumatismo encéfalo craneano grave con hemorragia subaracnoidea, además de una fractura expuesta en una pierna. Fue encontrado sin vida en el kilómetro 17 de la misma ruta, tras huir en una motocicleta sustraída minutos antes.

La hipótesis que se barajan

De acuerdo con la hipótesis inicial, ambos circulaban en un vehículo por General Mosconi cuando, en la intersección de avenida Juan XXIII y calle San Juan, el hombre de 35 años habría disparado contra su acompañante. Luego condujo hacia Tartagal con el cuerpo en el interior, abandonándolo sobre la ruta 86, y posteriormente robó una motocicleta en un comercio local antes de escapar por la misma vía.

Alertada la policía por la víctima del robo, se inició un operativo de búsqueda que culminó con el hallazgo del sospechoso tendido sobre la calzada, presuntamente tras perder el control del rodado durante la fuga. Entre los elementos secuestrados figura un arma de fuego.

El fiscal Vega indicó que la investigación continúa y que la Unidad de Investigación UGAP Tartagal trabaja en la recolección de testimonios, el análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.