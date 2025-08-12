El misterio detrás del doble homicidio en Tartagal: la denuncia que nadie mencionó

Una denuncia a la que en forma exclusiva tuvo acceso El Tribuno podría dar un giro de 180 grados a las investigaciones que en torno a la muerte de dos hombres, asesinados alrededor del mediodía del domingo se produjo en Tartagal. Fernando Gómez de 46 años fue ultimado de 10 disparos en General Mosconi en tanto el cuerpo sin vida de Rubén Gustavo Lira (36) fue localizado por personal policial a la altura del kilómetro 17 sobre la ruta nacional 86.

Como ambas víctimas estuvieron relacionados con actividades de narcotráfico, las primeras hipótesis apuntaban a una venganza narco, pero con el paso de las horas fueron virando hacia una disputa entre estos dos hombres que según trascendió, eran amigos y se frecuentaban pero que terminaron trágicamente cuando Lira habría disparado contra Gómez en Mosconi para luego fugarse hacia Tartagal en el auto de la víctima y dirigirse hacia la ruta nacional 86 en dirección este de la ciudad.

Allí, luego de robar una moto a punta de pistola, se dirigió por esa misma ruta y a 17 kilómetros fue localizado en medio de la cinta asfáltica al lado de la moto prácticamente ya sin signos vitales. A partir del hallazgo de las dos víctimas la fiscalía penal GAP se encontraba a espera de la autopsia de ambos cuerpos para determinar fehacientemente las razones por las que Lira falleció.

Pero El Tribuno en forma exclusiva pudo acceder a una denuncia penal formalizada 24 horas antes del hecho de sangre. Las dos víctimas Fernando Gómez y Rubén Gustavo Lira, 24 horas antes del fatal desenlace habían formalizado una denuncia penal por el robo agravado de la que fueron víctimas el día sábado 10 casi a la misma hora de los homicidios. En la denuncia que lleva el número 2532-2025 realizada en la ex comisaría 42 -actual Comisaría 3- ubicada en pleno centro de la ciudad Lira y Gómez denunciaron haber sido víctimas de un robo agravado por la utilización de un arma de fuego en un hecho perpetrado a la altura del kilómetro 3 de la ruta nacional 86, el mismo lugar donde fue hallado el cuerpo de Gómez dentro de su propio auto, un fiat de color blanco.

En la denuncia aparece también el nombre de una mujer policía y de un tercer sujeto de apellido Ortiz quien también aparece como damnificado del delito que denunciaban las dos víctimas fatales.

Lejos de aclararse la situación el hallazgo de la denuncia formalizada 24 horas por los dos fallecidos pero que no fueron mencionadas por el fiscal de graves atentados contra las personas Gonzalo Ariel Vega al momento de dar a conocer detalles del trágico hecho, genera aún más interrogantes. La denuncia formalizada en la actual comisaría 3 por Lira y por Gómez fue diligenciada por la fiscalía penal a cargo del fiscal penal Rafael Medina.