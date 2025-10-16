Detuvieron a un joven que robó un colectivo y lo estrelló contra un contenedor en Villa Mitre

La tranquilidad de la madrugada se vio alterada en el barrio Villa Mitre, cuando un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre la insólita situación: un colectivo había sido robado en avenida Independencia y Clements, y se desplazaba sin rumbo fijo por las calles del sur de la Capital.

El reporte activó un operativo inmediato de Comisaría 4, cuyos efectivos lograron localizar el vehículo pocas cuadras después, en calle Virgilio Figueroa. Al arribar al lugar, los uniformados hallaron la unidad colisionada contra un contenedor metálico, con daños visibles en la parte frontal.

El conductor, un joven de 21 años, intentó escapar al notar la presencia policial, pero fue rápidamente reducido y detenido. Fuentes cercanas a la investigación informaron que el individuo habría aprovechado un momento de distracción del chofer original para apoderarse del vehículo.

El hecho no solo generó asombro entre los vecinos, sino que también provocó un despliegue de patrulleros en varias cuadras del barrio hasta lograr su interceptación y arresto.

Intervención judicial y secuestro del colectivo

El colectivo fue secuestrado por orden de la Fiscalía Penal 5, que dispuso además la realización de peritajes para determinar los daños ocasionados y las circunstancias del robo.

El Juzgado de Garantías en turno tomó intervención en el caso y ordenó mantener al detenido bajo custodia, mientras se avanza con la investigación penal preparatoria.

Aunque no se reportaron personas heridas, el suceso despertó preocupación por la falta de seguridad y la facilidad con la que el joven logró llevarse un vehículo de gran porte.