Alerta amarilla por tormentas fuertes: se esperan lluvias intensas y caída de granizo en Salta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afectará desde las 18.00 de hoy hasta las 6.00 de la mañana del viernes para gran parte del Valle de Lerma y zonas aledañas.

El aviso incluye los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, y las zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, además de la zona montañosa de Cafayate.

Según el parte oficial, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden venir acompañadas por intensas ráfagas de viento, caída ocasional de granizo, actividad eléctrica frecuente y abundante caída de agua en cortos períodos.

El organismo prevé valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de forma puntual en algunos sectores.

Cambio brusco de temperatura

La jornada de este jueves se mantuvo calurosa, con una temperatura máxima de 33 °C y una mínima de 16 °C, pero el ingreso de un frente frío durante la madrugada del viernes provocará un descenso progresivo de la temperatura y mantendrá las lluvias durante todo el fin de semana.

Para el viernes, el SMN anticipa una máxima de 27 °C y una mínima de 15 °C, con tormentas persistentes a lo largo del día.

El sábado será la jornada con el cambio más marcado, ya que la temperatura caerá abruptamente: la máxima será de 17 °C y la mínima rondará los 11 °C, con una probabilidad de precipitaciones del 95 % durante todo el día.

Un Día de la Madre pasado por agua

El domingo, coincidiendo con el Día de la Madre, también se prevén lluvias y lloviznas aisladas. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en torno al 85 %, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 10 °C de mínima y los 20 °C de máxima.

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, el inicio de la próxima semana traerá mejoras temporarias, aunque el ambiente fresco y húmedo continuará dominando gran parte del norte del país.