Detenido con pedido de captura tras una alerta del 911 en Capital

Durante la madrugada de este jueves, una alerta al 911 movilizó a los patrulleros de Seguridad Urbana de Capital hacia la calle Río de las Piedras, donde vecinos advirtieron la presencia de un joven en actitud sospechosa.

Al llegar, los efectivos realizaron un patrullaje preventivo y detectaron al individuo que coincidía con la descripción aportada por los testigos. Tras ser identificado, se confirmó que tenía un pedido de captura vigente por una causa vinculada a tentativa de robo.

Fuentes policiales confirmaron que el detenido es menor de edad y que, tras su aprehensión, fue puesto a disposición del Juzgado Penal Juvenil, desde donde se ordenaron las actuaciones correspondientes.

El procedimiento fue comunicado al Ministerio Público Fiscal, mientras el joven fue trasladado a una dependencia policial bajo los protocolos establecidos para casos de intervención de la justicia juvenil.

En los últimos meses, el Sistema de Emergencias 911 se consolidó como una herramienta clave para detectar situaciones sospechosas y posibilitar detenciones en tiempo real, gracias a la coordinación con el Centro de Videovigilancia y las unidades móviles. “Cada alerta que ingresa al sistema se evalúa en segundos. En este caso, la coordinación entre operadores y patrullas permitió dar con el sospechoso y comprobar que tenía antecedentes”, señaló una fuente policial consultada por El Tribuno.