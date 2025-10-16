¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
28°
16 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Día de la Bromatología
Menor detenido
Ataque de furia en Diputados
Inseguridad en Salta
José Luis Espert
Veda de pesca
Alerta Meteorológico para Salta
Emilia Orozco
incendio en salta
VII Foro de los Territorios Subnacionales del Corredor Bioceánico de CapricornioÇ
Día de la Bromatología
Menor detenido
Ataque de furia en Diputados
Inseguridad en Salta
José Luis Espert
Veda de pesca
Alerta Meteorológico para Salta
Emilia Orozco
incendio en salta
VII Foro de los Territorios Subnacionales del Corredor Bioceánico de CapricornioÇ

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

La veda en Bermejo entrará en vigor el lunes 27, dos semanas más tarde de lo previsto

La medida responde a un pedido de comerciantes y casas de pesca de Orán, que argumentaron pérdidas económicas por las lluvias y el mal clima en los últimos meses.

Daniel Diaz
Jueves, 16 de octubre de 2025 10:02
Veda de pesca en el Bermejo
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia modificó, por única vez y en carácter excepcional, la fecha de inicio de la veda total de pesca deportiva en el río Bermejo y sus afluentes, que originalmente comenzaba el 13 de octubre. Según la Resolución Nº 406/25 publicada hoy en el Boletín Oficial, la nueva fecha será el 27 del corriente.

La decisión se tomó tras el pedido de comerciantes y casas de venta de artículos de pesca de San Ramón de la Nueva Orán, quienes solicitaron una prórroga argumentando que las condiciones climáticas adversas de agosto y septiembre afectaron de forma significativa la actividad comercial y laboral vinculada a la pesca deportiva.

Desde el organismo ambiental se consideró que el reclamo “responde a una situación excepcional de carácter socioeconómico, en el marco de la crisis que atraviesa el país y la necesidad de generar ingresos en las economías locales”.

El documento oficial recuerda que el artículo 24 de la Ley Provincial N° 8171/19 y la Resolución N° 01/19 del Ministerio de la Producción y Desarrollo Sustentable otorgan a la Secretaría de Ambiente las facultades para adoptar este tipo de decisiones. Además, se cita  la Ley de Procedimiento Administrativo, que obliga a los agentes estatales a tomar medidas “proporcionalmente adecuadas al fin perseguido”.

El Programa de Biodiversidad también intervino en el expediente y recomendó que, en caso de extender la veda, se realicen controles semanales de pesca durante el período de excepción.

La resolución aclara que todas las demás disposiciones establecidas en el Reglamento se mantienen vigentes. De esta forma, la veda total en el río Bermejo y sus afluentes entrará en vigor el 27 de octubre, dos semanas más tarde de lo previsto originalmente.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD