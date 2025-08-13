Encontraron sin vida a una mujer en el barrio Morosini

Un fuerte operativo policial y forense se desarrolla en una vivienda del barrio Morosini, en la ciudad de Salta, tras el hallazgo del cuerpo de una mujer que había sido reportada como desaparecida el pasado 4 de agosto.

Según pudo saber este medio, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona sin vida dentro de una casa ubicada cerca del puente de calle Polonia. Efectivos de la Policía de la Provincia y personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) llegaron al sitio y procedieron a perimetrar la zona para iniciar las pericias correspondientes.

Familiares presentes en el lugar reconocieron a la víctima como Gabriela Mabel Burgos, de quien no se tenían noticias desde hacía aproximadamente 10 días. El caso había sido difundido por allegados que buscaban dar con su paradero, aunque por el momento no existen precisiones oficiales sobre las circunstancias de su muerte ni sobre cómo llegó hasta el domicilio donde fue hallada.

Vecinos indicaron, de manera extraoficial, que el propietario de la vivienda podría tener algún tipo de vínculo familiar con la mujer, aunque esta información no fue confirmada por la autoridad judicial.