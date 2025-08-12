Desapareció hace más de una semana y la Policía intensifica su búsqueda en Salta

La Policía de Salta mantiene un intenso operativo para dar con el paradero de Graciela Mabel Burgos, de 52 años, quien desapareció el pasado 4 de agosto y hasta el momento no regresó a su hogar en barrio Morosini, en la capital provincial.

El caso está bajo la intervención de la Fiscalía Penal 3 de Capital, mientras efectivos de áreas operativas e investigativas del Distrito de Prevención 10 trabajan en relevamientos y rastrillajes, siguiendo diversas líneas de investigación.

Según la denuncia presentada por un familiar, Burgos se ausentó de su domicilio sin dejar información sobre su destino y no volvió a establecer contacto. La mujer es de contextura delgada, mide 1,78 metros, tiene tez morena clara, ojos marrones y cabello largo.

La fuerza de seguridad solicitó a la comunidad y a los medios de comunicación la difusión de la búsqueda. Cualquier información relevante puede ser aportada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a la Comisaría 4 de barrio San Remo (teléfono 3874565310), a la dependencia policial más cercana o a una patrulla en la vía pública.